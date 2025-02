El PSOE ve en El Burgo que pacto de gobierno PP-Vox está más roto que nunca

Jueves, 06 Febrero 2025 17:51

El Grupo Municipal Socialista de El Burgo de Osma ha asegurado que observa con preocupación cómo las tensiones internas entre los socios de gobierno, PP y VOX, están dejando en evidencia una fractura cada vez más profunda que impacta directamente en la gestión del municipio.

La decisión del teniente de Alcalde, Miguel Ángel Miguel, de abandonar su despacho en el Ayuntamiento y trasladarse a la Biblioteca Municipal para desempeñar sus funciones no solo es un acto extravagante, a juicio del PSOE, sino un claro reflejo de que el pacto de gobierno está tambaleándose.

Cuando los conflictos internos entre los socios de gobierno se trasladan al ámbito público con gestos como éste, no solo se pierde credibilidad, sino que también se perjudica el funcionamiento institucional del Ayuntamiento, ha abundado el PSOE.

La Biblioteca, destinada al estudio, la lectura y la cultura, no puede ser utilizada como escenario para resolver disputas o como un espacio de trabajo improvisado para evadir la tensión política dentro del Consistorio.

Esta situación evidencia una falta de cohesión y de liderazgo por parte del equipo de gobierno.

Mientras los representantes del PP y VOX parecen más enfocados en sus conflictos internos, los problemas reales del municipio quedan sin atender.

El Burgo de Osma no puede permitirse que estas tensiones desvíen la atención de lo que realmente importa: gestionar los recursos públicos con responsabilidad y atender las necesidades de los vecinos.

La realidad es evidente para el PSOE: no hay estabilidad, no hay dirección y no hay gestión.

Mientras las disputas internas consumen el día a día del Ayuntamiento, las necesidades del municipio quedan en un segundo plano. El Burgo de Osma no puede permitirse un gobierno sin rumbo ni liderazgo.

Ante este escenario de inestabilidad, el PSOE, como la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales, se consolida como la única alternativa de gobierno con la capacidad y la responsabilidad para garantizar la estabilidad y el progreso del municipio.

El Burgo de Osma necesita un gobierno sólido, responsable y enfocado en las prioridades de los vecinos.

Todo lo demás, como estos gestos extravagantes y discordantes, no hace más que evidenciar que el pacto entre PP y VOX está más roto que nunca.