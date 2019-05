Igea reta a Mañueco a un debate televisivo sobre sanidad

Miércoles, 22 Mayo 2019 19:47

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha retado esta tarde al del Partido Popular, Alfonso Mañueco, a un debate televisivo monográfico sobre el estado de "deterioro" de la sanidad en la Comunidad.

Igea, que ha acompañado esta tarde a candidatos de su formación en El Burgo de Osma, ha denunciado que el Partido Popular se ha dedicado hoy a difundir en las redes sociales que Ciudadanos va a cerrar los 3.260 consultorios médicos de Castilla y León, una falsedad que refleja, a su juicio, "el grado de desesperación" del candidato Mañueco.

"El grado de desesperación que indica este tipo de maniobras, de juego sucio, que se practica en otras latitudes pero no es costumbre en este país, señala que el PP se ve perdedor", ha manifestado a los periodistas.

Igea ha recordado que durante 27 años de su vida se ha dedicado como médico a la sanidad pública de la región, que conoce bien, como los ciudadanos que se han manifestado dos veces en el último mandato del Partido Popular, "por el deterioro de la misma", al igual que los colegios de médicos que han anunciado que se perderán entre el 25 al 50 por ciento de los médicos de atención primaria en los próximos diez años.

"Si el señor Mañueco quiere hablar de la sanidad de Castilla y León, le reto a un debate público, con cámaras, monográfico, sobre la sanidad", ha señalado.

Igea ha acusado a Mañueco de querer agarrarse al puesto "que pensaba que iba a heredar, cuando la presidencia de la Junta se gana. Lo que ha hecho la candidatura de Mañueco hoy es propio de perdedores y de gente que no cree en la democracia", ha acusado.

Además ha asegurado que el candidato del Partido Popular sólo sabe mentir y hacer propaganda y aferrarse al cargo y ha animado a los electores a votar a Ciudadanos para construir un gobierno diferente, con políticas diferentes.



Igea ha defendido cambiar totalmente la gestión sanitaria, medir su funcionamiento, incentivar a los profesionales para que se queden en la Comunidad y acabar con el 30 por ciento de interinidad.

"¿Quién se va a quedar con un contrato de un mes o de horas?", se ha preguntado en voz alta.

El candidato de Ciudadanos ha defendido aplicar un sistema que haga que todas las plazas médicas se cubran de forma automática y aplicar incentivos para las plazas de difícil cobertura.

Por otra parte, ha planteado hacer una política seria de repoblación, que incluya incentivos fiscales y que consiga que la gente tenga futuro en su tierra, porque "no se van por tener un médico a 15 ó 20 kilómetros, sino porque no tienen futuro".

Además ha censurado que la única medida del PP para combatir la despoblación sean las diputaciones, con dos siglos de historia pero sin que hayan encontrado las soluciones.

"El Partido Popular vive en estos momentos en la más absoluta desesperación y la desesperación no es buena consejera y les lleva a cometer errores como el cometido hoy", ha aconsejado.

Por otra parte, a preguntas de los periodistas sobre la conformación del Parlamento español, Igea ha asegurado que es difícil de prever hacia donde se dirige la política española, con un PSOE que es "incapaz" de plantar cara a quienes quieren acabar con la unidad de España y el Estado del Bienestar.

"Cuando un país se fragmenta, los impuestos de los ricos se quedan donde viven los ricos, y la de los pobres donde viven los pobres, lo que ocurre es que el Estado del Bienestar se viene abajo. Por eso, el PSOE, también en Castilla y León, tiene que hacer un llamamiento a la igualdad y a la justicia y al mantenimiento de una España unida dentro de una Europa unida", ha argumentado.

Igea ha señalado que si el PSOE no es capaz de hacer esto, tendrá que explicárselo a los ciudadanos de Castilla y León, antes del 26 de mayo.

Por último ha reconocido que la situación política española es difícil pero ha lamentado que ninguno de los dos partidos tradicionales -PP Y PSOE- está sabiendo responder a esa situación.