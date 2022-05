TRIBUNA/ Patxi Andión, premio Miguel Delibes

Jueves, 05 Mayo 2022 12:56

José Luis Garrido Martín, presidente honorífico de la Federación de Caza de Castilla y León y director honorífico de la Escuela Española de Caza, glosa en este artículo de opinión la figura del último galardonado, a título póstumo, con el premio Miguel Delibes, en la feria Venalmazán: Patxi Andión.

El Ayuntamiento de Almazán ha otorgado el galardón Miguel Delibes de la Feria Venalmazán 2022, a Patxi Andión, a título póstumo. Esta feria venatoria, que preconiza la sostenibilidad de la caza y de los demás medios naturales renovables, es la más importante de España en esa faceta citada alrededor de la caza racional, la naturaleza y el medio ambiente.

El alcalde Jesús Mª Cedazo me dio la palabra para hablar de Patxi, de su familia y de la amistad:

Patxi Andión, ha sido una persona polifacética como os apunto de manera telegráfica en esta semblanza que minimiza el amplio currículo del artista y su generosa obra cultural. Fue, sobre todo, un gran músico, cantante y poeta, escritor y compositor, productor musical, guionista y actor de cine, teatro y TV, periodista, doctor en sociología, pedagogo, profesor y decano de la Facultad de Comunicación en Madrid y director del departamento de Bellas Artes de la Escuela Politécnica de Cuenca, (UCLM).

Ha sido un intelectual versado en muchas disciplinas, pero nunca fue un pijo guapo y engolado en el urbanismo. Creo que su condición de cazador le dio la pátina campera que nos caracteriza y es incompatible con aquello. Fue una persona muy intensiva para todo; además de practicar tantas artes, tenía como ocio predominante a la caza, sobre la que tiene mucho escrito. Con este abanico de actuaciones multidisciplinares, convendréis conmigo que estamos ante un trabajador pertinaz e irreductible, como lo fue Patxi para todo. A este rebelde con causa le deberían haber propuesto para la medalla de oro en el mérito al trabajo los amigos de sus actividades laborales.

Patxi fue un cantautor muy reconocido que había llegado a la conclusión de que <<la música y la canción eran el mejor vehículo para enviar los mensajes y decir ciertas cosas que de otra manera no hubieran llegado al gran público>>. Y a eso se dedicó: a tocar la guitarra y cantar. Entre su primer disco, Retratos (La Jacinta, Rogelio…1969) y el último, La Hora Lobicán, (2018), han pasado cincuenta años en los que grabó unas 350 canciones que materializó en treinta discos. Hizo un paréntesis a la guitarra a partir de 1988 cuando decidió dedicarse más a sus hijos y a otros estudios y variantes artísticas en cine y TV. Este versátil artista internacional, tuvo miles de oyentes, (España, Portugal -donde es famoso y condecorado-, Argentina, Uruguay o México). Como cantautor y cazador ha tenido que vivir unas paradojas evidentes: dominar el bullicio y los altos decibelios de sus conciertos y puede ser que al día siguiente, en cualquier postura de espera o montería, tendría que hacer ‘mutis total de actor’ para escuchar en el campo <<Los sonidos del silencio>> (Andión P.: La Postura. 2012. P. 193), que tanto sosiego y éxito dan al cazador.

Patxi Andión es muy conocido como un artista, poeta y actor. Pocas personas fuera de nuestro gremio le conocían como un gran cazador, excepto sus amigos: <<Tuvo muchas pasiones, sobre todas predominó la caza y la guitarra>>, Del Pozo, R. “Al amigo querido” en el texto, Patxi Andión, una biografía de Luis García, Antonio Marín y otros (2017)

Dijo Patxi en la presentación de su último disco <<Cuando escribí y reivindiqué mi condición cinegética, la prevalente era la música, que se había hibridado con la caza, como en La Hora Lobicán, al crepúsculo, cuando se confunde el lobo con el can…>>. En el atardecer de la vida.

El cazador

Ha sido un cazador erudito y un prestigioso rehalero (verde y amarillo en el collar), que siempre ha defendido a la caza sostenible como única posible, que es la caza racional propia del cazador ortodoxo y así lo ha reflejado en tantos artículos y en dos libros de análisis sobre la actividad cinegética, como lo son el ensayo de La caza Racional, y La Postura, dos textos en los que Patxi nos invita a los cazadores, "A un debate intelectual entre nosotros y que transmitamos nuestras conclusiones a la sociedad, pues una mayoría no nos conoce y nos odia porque solo sabe que matamos animales, pero no sabe por qué lo hacemos, ni lo necesario que es controlarlos para bien de la sociedad, el mundo rural y la propia fauna".

La caza es cruenta, porque produce sangre y por eso es rechazada, pero jamás debe ser cruel, aunque algunos confundan, adrede, las dos palabras para insultarnos.

Cuando nos insultan lo hacen a la vez a José Ortega y Gasset, Miguel Delibes, Felix Rodríguez de la Fuente, Patxi Andión y a miles de cazadores legales y de moral exquisita. Fue un cazador integral, más rehalero y montero que de caza menor; "Me atrajo más la mística del jabalí en el monte, que la perdiz en el llano".

Era muy defensor de perros y perreros, “porque he vivido muchas injusticias hacia quien lleva peor traje en algún circo de montería”. De las diez veces que vino al ‘Montecillo’ en una hubo un agarre y lo resolvió a cuchillo. Yo, acongojado.

Cazando en Soria

Ha sido un cazador muy cercano a la provincia de Soria que fue uno de sus destinos venatorios preferidos, y asistía con asiduidad al Monte “Vedado de Almazán” (José Luis Torio q.e.p.d.), a La Perera con la “San Saturio” y a otros cotos con Toño u otros amigos.

También ha significado a la provincia de Soria en su etapa de Director de la Escuela Española de Caza (EEC) (2007-2012) para la que propuso iniciativas como la creación de “Aulas de la Naturaleza” donde se impulsaran todos los fines de semana, disciplinas de medio ambiente, de idiomas y de identificación de especies en un animalario a construir, lo que hubiera significado implantar un Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) para menores, que habría impulsado la Consejería de Educación de la Junta de CyL, puesto que solo había dos en la comunidad.

El amigo querido

Este buen hombre era un filántropo, noblote y campechano en el comportamiento, y se acoplaba con los amigos para cualquier acción que sospechara nos iba a reportar felicidad y disfrute, sensaciones que transmitía a los demás especialmente con esa sonrisa que llevaba siempre cargada al recibirle.

Su filosofía tocaba el hedonismo y cualquier actividad que le comentáramos como gozosa, tal que pescar unos cangrejos en el Eresma, o unas setas en Soria, hacer un herradero con novillos Taru o acceder a unos pinchos de lechazo, ‘estilo Traspinedo’ en el Montecillo (VA), que “eran una obsesión gastronómica” decía, y rápido lo quería compartir con los demás, en esos destinos y a veces lo replicaba en La Casona de Toledo.

Por esa bonhomía y manera de ser, a los amigos no nos ha costado nada quererle, porque ha sido un hombre muy generoso y “en el buen sentido de la palabra, bueno”, que dijo Machado en estas tierras de Soria.

Fue un donante de cariño y un seductor con estilo. Su amistad y afecto han sido el mejor galardón recibido para algunos. Permítanme que les diga que fue un orgullo compartir esos eventos simples, además de los aflorados en la etapa federativa y que al dejar la Escuela Española de Caza me sustituyera como director este buen amigo.

Invitados por el Ayuntamiento y amigos de Patxi

Después cité a las personas invitadas por el ayuntamiento todos eran amigos sólidos de Patxi.

Carmen Basarán Conde, muy amiga de Patxi y presidenta del Real Club de Monteros, el más importante de la caza mayor, del que fue socio.

José Manzano Santiago, miembro del comité organizador de la feria y representante de la Federación de Caza de Castilla y León como delegado de Soria.

Felipe Vegue Contreras presidente de la Oficina Nacional de la Caza y de ARRECAL que en un acto previo al premio de Patxi, también rehalero, inauguraron el “Grupo Escultórico In Memorian del rehalero”. Dijo en su alocución: <<La inauguración debe ser motivo de emociones. La escultura recordará a los que se fueron y es ya parte de la historia de Almazán que la acogido con afecto>>.

Santiago Ballesteros Rodríguez, abogado experto en medio ambiente y caza y asesor de la ONC y de ARRECAL. Ha sido amigo de Patxi y uno de los ‘cómplices para el bien’.

Christian Gortazar Schmidt, catedrático UCLM, Es uno de los científicos más reconocidos en sanidad animal en España e internacionalmente. Es coautor del texto LAS ESPECIES CINEGÉTICAS DEL SIGLO XXI, que íbamos a presentar tras el acto a Patxi y se postergó.

Rafael Mateo Soria. Este soriano es director del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), la Universidad de la caza. Actúa con mucho respeto e interés por la actividad cinegética. Fue el impulsor de la exposición “La caza un desafío en evolución” (Diciembre 2019) en cuyo órgano asesor estuvimos Patxi y varios presentes.

Luis Arroyo Zapatero, Fue Rector de la UCLM (1988-2003) y es ahora Rector Honorífico de esa universidad. Creó el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) de Ciudad Real.

Virginia Barcones, delegada del gobierno en CyL y José Angel Arranz, Director General del M.N. y política forestal de CyL que estuvieron inaugurando la feria y la escultura. Y en el acto de Patxi.

Gloria Monís Pliego: Su viuda, es una persona muy discreta, y una artista creadora de las ilustraciones de cubiertas e interiores de libros relacionados con Patxi, como en el ensayo de La Caza Racional, o en la biografía de PATXI ANDIÓN ya citados. Gloria ha sido siempre la coordinadora familiar que tanto sosiego dio a Patxi, porque además de armonizar la vida de los hijos, evaluaba y organizaba esas cosas importantes para un artista, que por la vorágine de su actividad, él no podía controlar. Pregunté a Patxi, si como nos pasaba a otros, Gloría le daba quejas por tantas ausencias familiares como hacemos los cazadores y me dijo: “No; Gloria está empeñada en hacerme feliz” ¡Y era verdad!

Jon Andión Monís, (Madrid 1984), licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad Carlos III de Madrid, Master en Derecho y Negocio del Entretenimiento por University of Southern California (USC). Actualmente es ejecutivo en una productora audiovisual. Además es escritor y poeta con varios poemarios publicados por Huerga y Fierro Editores.

Marko Andión Monís, (Madrid 1986), licenciado en Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y por Syracuse Universyty en Nueva York. Marko lleva más de 10 años trabajando en mercados financieros de diferentes países (España, Singapur, Turquía y Reino Unido donde vive).

Íñigo Andión Monís, (Madrid 1992), Se dedica actualmente a la música y está publicando en estos momentos su tercer álbum con la discográfica Why not music.

Todo lo que antecede, fue la base de mi intervención en el acto donde intenté hacer una semblanza sobre la personalidad del galardonado, mostrar su amor a la caza y sus dotes como amigo. Y dar una pincelada sobre su familia.

El Ayuntamiento de Almazán aprobó la propuesta del comité organizador para otorgar el galardón MIGUEL DELIBES de la Feria Venalmazán 2022, a Francisco José Andión González (Patxi Andión), a título póstumo. Quiero agradecer la confianza que me ha dado el alcalde Jesús María para decir todo lo anterior. Me permito recomendarle poder hacer la entrega del galardón y otros premios deportivos, así como las conferencias en una carpa con sillas y ajena al bullicio de la feria. También quiero señalar la colaboración del personal administrativo del ayuntamiento para organizar mi intervención, significando en este caso a Luz Divina (Ludi), eficaz secretaria que ha sido el alma máter de la organización de esta feria desde hace años. Y lo mismo a Esther, otra excelente profesional y principal artífice del video. A Ludi le entregaron los directivos de ARRECAL una placa por el desvelo en todos los actos y su confianza hacia la asociación rehalera.

El galardón MIGUEL DELIBES fue entregado por el Alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, junto a la directora de la feria, Teresa Ágreda y éste que suscribe, a invitación del alcalde para acompañarles en la entrega. Recibió el premio la familia: Gloria, su viuda, y sus dos hijos Jon e Íñigo, todos emocionados. Jon, el hijo mayor, agradeció el premio y la buena organización en nombre de toda la familia. Se emitió al final un video sobre Patxi con fondo de su canción Compañera, que quebrantó la entereza de Gloria, emocionada con sus hijos y otros familiares y amigos. La familia quedó encantada con el emotivo acto.

Ha sido un honor para este cómplice.

Fdo: José Luis Garrido Martín. Premio Miguel Delibes en Venalmazán 2011. Presidente honorífico de la Federación de Caza de Castilla y León. Director honorífico de la Escuela Española de Caza.