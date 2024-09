Pablo Atienza da una buena tarde el día de su alternativa

01 Septiembre 2024 - 09:57

El segoviano Pablo Atienza ha abierto la puerta grande de la plaza de toros de Almazán, en el día de su alternativa como torero.

Plaza de toros de Almazán. Tarde lluviosa de agradable temperatura. Se van a lidiar 6 toros de Domínguez Camacho para Diego Urdiales,Paco Ureña y Pablo Atienza que tomará la alternativa. Unas 800 personas en los tendidos.

Ordenado número 68 nacido el 4 de 2020 colorado es el toro con el que toma la alternativa el torero segoviano Pablo Atienza.

Crónica de Adolfo Sainz

Al toro de la alternativa lo recibe bien a la verónica el toricantano que para la historia viste un terno caña y azabache.

Tras cederle los trastos Urdiales en presencia de Ureña inicia la faena, brindada a su novia Vanessa Santos, con dos buenas tandas por el pitón derecho. A continuación viene el cenit de la faena con unos naturales largos y excelsos de muy buen gusto y concepto. El toro no da para más por lo que entra a matar de forma habilidosa y certera cortando las dos orejas.

Al segundo lo recibe muy bien a la verónica el de Arnedo

El toro, bien presentado por cierto, termina echando la cara arriba al final del muletazo y Urdiales no termina de estar a gusto con él pese a que lo intenta por ambos pitones. Remata al toro con una gran estocada que le vale para cortar la oreja.

Ureña recibe al tercero con un ramillete de preciosas y sentidas verónicas rematadas con una lentísima media.

Parece gustarle el toro porque le hace un quite por chicuelinas con larga.

Tras brindar al respetable comienza la faena por alto y se lo saca a los medios. Ahí tiene que medir al toro que tiene tanta clase como poca fuerza y lo hace muy bien con la mano derecha y en algún gran natural con la otra mano. Faena larga en la que destacaron también sus pases de pecho pero que pincha antes de dar una gran estocada, sin duda, lo mejor de su actuación que le vale la oreja.

El cuarto es un toro muy serio que es recibido por Urdiales con dos buenas verónicas por el pitón derecho. El animal antes de entrar al caballo da una vuelta de campana y sale del piquero distraído y manseando.

Con la franela el animal se raja pero Diego consigue meterle en faena a base de estar porfión pero sin lucimiento. Con un pinchazo y una buena estocada termina con él siendo silenciada su actuación.

De poca presencia y fuerza es el quinto de la tarde con el que destaca a los palos Agustín de Espartinas que saluda. Paco Ureña está serio y firme con él cruzándose con sinceridad y pureza. Muy por encima del animal que no dejaba de echarle los pitones arriba cuando no salía desentendido a las tablas. Mata de estocada defectuosa y dos descabellos y es premiado con la oreja. Faena serena para aficionados porque el toro no ha sido nada fácil.

Muy serio el que cierra plaza al que saluda solvente con el capote Pablo Atienza. Un gran puyazo de José Antonio Barroso que recibe las palmas del público y unos buenos pares por parte de los banderilleros. El segoviano no se amilana aunque el toro le echa la cara arriba y no se lo pone fácil porque se le mete y se le queda corto. Dando la cara le logra sacar algún pase muy meritorio porque el bicho no era nada fácil. Pincha tres veces y remata con el verdugillo.Recibe una ovación y sale a hombros con Paco Ureña.

Ficha

Unas 800 personas en Almazán en tarde que comenzó con lluvia que paró en el segundo quedándose una tarde agradable

Se han lidiado 6 toros de Domínguez Camacho desiguales de juego y presencia siendo el 6 un pavo.1 se apagó pronto, el 2 incómodo, el 3 con clase el mejor del encierro, el 4 manso, el 5 complicado y el 6 el más difícil

Diego Urdiales Oreja y Silencio

Paco Ureña Oreja y Oreja

Pablo Atienza, que toma la alternativa, Dos Orejas y Ovación