TRIBUNA / Parece mentira

Lunes, 21 Noviembre 2022 08:06

Ángel Coronado incide en este artículo de opinión en la defensa del medio ambiente y en especial de los acuíferos en la provincia ante la presentación de proyectos de granjas porcinas.

A veces ocurren cosas como que no se ven, no se oyen, no se huelen, ni se sabe si gustan o no y desde luego vienen a ocurrir como si no se tocasen o no se quisieran tocar. Pero decirlas, así, sin más, no sirve de nada, porque ninguno de los sentidos con los que la naturaleza nos ha dotado sirven para esas cosas que no se ven, etc., etc., y etc.

Por eso mismo empezaré con otra cosa igual, pero que se ve, se huele y se toca, con otra cosa que si ocurriese se vería y olería con tal viveza y realidad que no digo que se suba sobre la chepa del original, porque no sería verdad, pero que se cogería de la mano con ella, vaya que sí, ya lo verán.

No tengo la menor idea de cómo se organiza la vigilancia de los museos para que los tesoros que guardan no desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se imaginan que sin cerrar el Museo del Prado a la cola de visitantes se abriese la puerta de los vigilantes y de los guardias de seguridad para que se fuesen de vacaciones? ¿Se imaginan que se anunciase la cosa como se anuncian, por ejemplo, las rebajas? ¿Se imaginan que algunos números de policía y de vigilancia, cumpliendo con la norma de los servicios mínimos evitasen accidentes en la cola? ¿Se imaginan una cola que llegase hasta Guadalajara? No puedo imaginarme a nadie cargado con Las Meninas a cuestas. Yo me llevaría una pequeña furgoneta para meter en ella algo de El Bosco y (¿por qué no?) de Fray Angélico de Fiáosle también. De Rubens nada, lo siento. Tampoco del Greco. Pero tiraría todo por la ventana por algún Goyita.

¿Por cuál? Me pregunta otro visitante.

Por ese que lleva usted en el carro.

Se lo cedo. Y le di las gracias. Me dejó pasar por delante en el molinete de salida. No es lo normal, pero a veces encuentras gente amable cuando menos lo esperas… En cuanto llegué a casa colgué mi Goyita en el salón.

¿Me sigue usted?

¡Naturalmente que sí! Sumamente Interesado. Me gustaría saber si en el Museo Numantino hay rebajas también.

Las hubo, pero ya no queda nada. Yo le vendo, si quiere, el caballito ibérico.

Gracias, ya tengo uno.

Me refiero al original. Solo hay uno.

Que gracias, le digo. Y me dijo que del Prado tenía ya el oso y el elefante, los de San Baudelio, originales también. Que se quitase cualquier caballito ante las grandes bestias. Tenía razón. Y me dejó planchado. Lo cual no quita para lo que ahora interesa.

Ahora lo que interesa es preguntarse por qué y por qué y por qué. Cómo es posible. ¿Qué a usted no le gusta la pintura? ¿Antigüedades? ¿Y el turismo que? Se han llevado hasta La Cueva, la de Altamira

¿Los bisontes?

La cueva entera, majo.

¿El agujero cárstico?

El agujero cárstico. Se han llevado hasta el aire de la cueva con todos sus alrededores, y ríete tú de los osos y los elefantes, majo.

¿Las pirámides?

¿Guiza? ¿El Cairo? ¿República Democrática de Egipto?

Exacto

¿Se han llevado las pirámides? ¿Y ahora dónde están?

Lo ignoro.

Qué disparate. No me atrevo a preguntarle, pero me gustaría saber de Peroniel, Peroniel del Campo, entidad menor de Almenar, Soria, España.

No sé nada nuevo, pero en Peroniel ya llevan tiempo inoculando sustancias presuntamente tóxicas en el agua de beber a cambio de ricas cosechas. Nitratos, nitritos. Hasta el punto de que a los vigilantes de que tal cosa no suceda, presuntamente, han concedido presuntas vacaciones. Alcaldes, Diputación, Comunidad de C. y L. y resto de autoridades parece disfrutan de presuntas vacaciones. Consecuencia: presuntas rebajas para entrar a saco en el acuífero de Peroniel del Campo, entidad menor de Almenar, Soria, España

¿En el acuífero?

Exacto.

¿Se quieren llevar el acuífero?

Lo ignoro. De momento lo están llenando de nitritos, nitratos. De momento recolectan subvenciones europeas contra la despoblación. De momento la gente no bebe nitratos, nitritos, porque de momento la Diputación, cumpliendo presuntamente con los servicios mínimos de rigor, de momento, creo, les lleva botellas de agua sin nitritos, nitratos, pero hasta cuándo, Dios mío, hasta cuándo.

Lo ignoro, pero todo parece indicar que de momento lo quieren vaciar presuntamente de gente para llenarlo de cerdos y volverlo a llenar después de gente presunta. Y eso es lo que quería decir, porque parece mentira...

Fdo: Ángel Coronado