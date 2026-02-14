Un primer ministro europeo pervierte la independencia judicial europea

Sábado, 14 Febrero 2026 08:31

Amalio de Marichalar critica en este artículo de opinión que el presidente del Gobierno, rodeado por presuntos casos de corrupción, esté forzando la independencia judicial y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea habiendo condicionado públicamente al TJUE, en su comparecencia e balance anual ante todos los medios nacionales e internacionales de comunicación.

Es muy difícil poder comprender que ataque frontalmente el rule of law europeo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea queriendo forzar públicamente delante de los medios de comunicación la decisión de dicho tribunal sobre la amnistía.

Este forzamiento espurio y delictivo es inconcebible en una persona que respete los mínimos fundamentales de lo que es la democracia.

En efecto, no es que sea difícil de entender, es absolutamente inadmisible este ataque frontal a las normas supremas de cumplimiento de los valores democráticos que hacen que Europa pueda ser tal. De no entenderse así, Europa deja de existir.

Hemos advertido sucesivas veces desde la sociedad civil organizada, con mas de ciento treinta asociaciones de toda España, a todas las instituciones europeas de esta gravisima situación y lo hemos advertido fehacientemente con innumerables cartas, dictámenes e informes que no dejan duda alguna.

Nos hemos manifestado masivamente múltiples veces, hemos inundado de centenares de miles de firmas Europa con la negativa a aceptar una amnistía antidemocratica y liquidadora de la igualdad de los españoles y de la democracia. Hemos comparecido en el Parlamento Europeo, denunciando formalmente todo ello, nos manifestamos en protesta diaria contra esa ley desde hace hoy dos años, tres meses y diez días y, repito, todos los días.

¿Hacen falta más deberes a las instituciones europeas para entender el por qué un presidente de Gobierno compra abyectamente su cargo a cambio de siete votos corruptos para permitir a cambio una autoamnistia de unos golpistas y de un huido de la justicia?

¿Acaso no saben que la corrupción del presidente del Gobierno es mayúscula y su ataque al eje esencial del estado de derecho y la democracia es frontal, denunciado todo ello por los medios internacionales más importantes ?

> La situacion en España no puede ser más delicada y los colegas europeos han de darse cuenta que nadie en su sano juicio puede admitir a un impostor, guiado por beneficios y escuela de proxenetas, ya que esto es simplemente indigno.

Como indigno es un comportamiento de un presidente de Gobierno esta semana, en el Congreso, convirtiéndose en un vil actor mintiendo criminalmente con lo ocurrido en los trenes en, y Barcelona. Que auténtico inmoral y que perverso comportamiento sin asumir ninguna culpa y tampoco reconocer la verdad de las causas del accidente. ¿Y querer legalizar a medio millón o más de ilegales por la puerta de atrás contra todo procedimiento legal regulado y sin garantías ningunas de seguridad? ¿Y sacar a un asesino a la calle con la más abyecta y oscura negociacion para seguir a cambio comprando su silla ?

Es imposible definir, tal y como recogen los medios, con palabras normales, a un individuo ávido de poder que como buen beneficiario tanto tiempo del producto de los prostibulos de su suegro proxeneta es así mismo un beneficiado de proxenetismo y lenocinio, también de los ingresos de los prostibulos, amigo de criminales, ladrones, fugitivos y golpistas, y un corrupto absoluto, que promueve a diario un golpe de estado de ultima generación por hitos. Un dictador anti demócrata declarado, un personaje perverso y un traidor.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda