El eclipse

Viernes, 13 Marzo 2026 08:03

Ángel Coronado ironiza en este artículo de opinión sobre el eclipse total en Soria visto desde un pueblo como Villar del Río, que sigue reclamando la reapertura de su farmacia

“Eclipse” es una voz a la que se ha relegada, Cenicienta, a quedarse en casa repasando lentejas para desechar las malas y recolectar las buenas mientras las otras, sus hermanas, se van de juerga.

Es preciso escarbar en su etimología, como hacía La Cenicienta escarbando entre las lentejas, para saber que “eclipse”, ahora encerrada en ese raro acontecimiento celeste que tan solo ocurre muy de vez en cuando, significaba escondite, ocultación, desaparición, abandono, cenicienta consideración y ceniciento trato. Nuestra salud nos abandona, pena, penita pena, pero también nos abandona esta pena, penita pena que nos hace llorar por lo que viva, viva la vida llena, como la luna o el sol. Todo escondite, zulo cenizo, secreto negro, tiene su aquél.

Leo en los periódicos, viva la vida llena, que la Diputación de Soria nos regalará o nos escribirá una carta a los Reyes o al papá Noel para que nos regale o nos venda unas gafitas con las que ver el eclipse solar que se avecina, o nos las deje en el buzón de nuestra casa, o lo mejor, que se las deje al Ayuntamiento de todos y cada uno de los pueblos de nuestra provincia para que yendo allí podamos ver el eclipse de sol cuando el sol se nos esconda o nos abandone pena penita pena o quizá para que salga, viva la vida llena.

Y de inmediato el Eclipse me deja, como a La Cenicienta, recolectando lentejas mientras veo a mis hermanas con sus zapatitos de tacón marcharse a la fiesta para luego volver a casa y comerse un buen plato de ricas lentejas sin chinas ni pulgas cocidas ni chinches ni mierda.

Pues no. Me seco una lágrima. Me comeré un torrezno pero no cualquiera. El mejor torrezno del mundo. Visitaré un pueblín, pero no cualquiera. El pueblín más bonito del mundo. Visitaré un museo, pero no cualquiera. El museo mejor del mundo. Me iré a una fiesta, pero no a cualquiera. A la mejor fiesta del mundo. Me tomaré un helado, pero no cualquiera. El mejor helado del mundo. Me comeré una croqueta, pero no cualquiera. La mejor croqueta del mundo. Me comeré un chorizo, pero no cualquiera. El mejor chorizo del mundo. Me compraré unas gafas, pero no cualquiera …… ¿Qué gafas me compraré? Le pregunto a mi mejor amigo, al amigo mejor del mundo.

No te las compres, que la Diputación de Soria etc., etc., etc., las mejores gafas del mundo para ver el eclipse.

¿Qué eclipse?

El mejor eclipse del mundo cuando el sol se nos esconda o nos abandone, pena penita pena o quizá para que salga otra vez, viva la vida llena.

Y de pronto me veo descabalgado.

Será descabalgada, señorita Cenicienta.

Descabalgado. Yo soy el príncipe. El mejor príncipe del mundo. Por eso digo descabalgado.

¿Quo vadis?

¿Qué dónde voy? Me voy a la diputación, pero no a cualquier Diputación sino a la mejor diputación del mundo a por las gafas, las mejores gafas del mundo para ver el eclipse, pero no cualquier eclipse.

¿qué eclipse?

El mejor eclipse del mundo.

¿El sol? ¿El sol que nos tapa la luna?

No. La luna que nos tapa el sol. El equinocio, pero no un equinocio cualquiera. El mejor Equinocio del mundo.

Pero si el equinocio es el mismo desde hace varios millones de años, y solo hay dos. El de primavera y el de otoño, justo cuando el plano de la eclíptica, pero no de cualquier eclíptica. La mejor eclíptica del mundo. Justo cuando se cruza con el plano orbital, el más elíptico del mundo. Se trata de la luna que nos tapa el sol. En este caso, se trata de que el sol es una metáfora. La mejor metáfora del mundo. El sol es un pueblín, pero no cualquier pueblín. Villar del Río.

¿Villar del Río? ¿Quo vadis?

A Villar del Río. Nos lo tapó la luna. Eclipse de Villar del Río total. El eclipse total de Villar del Río, el mejor del mundo, el mejor.

¿Qúo venis? (supongo que en latín se dice así)

De la Diputación de Soria, de la mejor. La mejor farmacia eclipsada del mundo, Eclipse total de Farmacia pero no de cualquier farmacia. La farmacia mejor del mundo tapada por la Junta, pero no por cualquier Junta sino por la Junta de los mejores eclipses del mundo, porque ya me dirán ustedes.

¿Quo Vadis?

A Villar del Río con las gafas de la Diputación (“La Diputación dotará de gafas para el eclipse a los municipios sorianos”. El Mirón, lunes 9/03/2026). Al Eclipse de Farmacia. Quiero ver al Eclipse de la Junta por la Farmacia con las gafas de la Junta, digo de la Diputación. Quiero ver a la Farmacia en Villar del Río eclipsada por la Diputación gracias a la Junta de Castilla y León. Pero no de cualquier farmacia sino de la Farmacia de Villar del Río, pero no de cualquier Junta ni Diputación, qué va, sino del pueblín. Pero no de cualquier pueblín sino de Villar del Río. Al pueblín más bonito de Tierras Altas, cenicienta de Farmacia, con las gafas. Toma este zapatito de cristal.

Fdo: Ángel Coronado