USO pide a los trabajadores que hagan uso de sus derechos

La Unión Sindical Obrera (USO) se moviliza este 1º de Mayo con el lema "Haz USO de tus derechos", para canalizar el descontento de los trabajadores, que están viendo atropellados sus derechos con la excusa de la pandemia.

La crisis ha azotado realmente a muchos sectores, pero otras empresas, sin justificación, o la propia Administración Pública, están aprovechando el ruido general para pisotear las condiciones laborales de sus plantillas, para aniquilar derechos consolidados, según ha denunciado USO en un comunicado.

"Frente a eso, el sindicalismo, la reivindicación de la dignidad del trabajo, es la única salida. Unirse y pelear por lo colectivo”, ha animado el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

Pérez ha señalado que esta lucha “hay que hacerla desde la cercanía, en cada centro de trabajo, en cada problemática. El sindicalismo no se hace con fotos en mesas estrechas, donde no cabe todo el mundo. De nuevo, USO se postula como la única alternativa sindical independiente. Cuando el sindicalismo se reduce a dos y, además, se institucionaliza, se vuelve un sindicalismo de salón y maniatado por estar pegado a consignas políticas. Pierde su propio nombre de sindicato, sus funciones. Esta forma amarillenta de hacer sindicalismo es la antítesis de la transformación que necesita nuestro país, justo cuando la sociedad se está jugando más. La ciudadanía se merece más pluralidad, más ambición y nuevos planteamientos que no vengan dictados”.

Este Primero de Mayo llega marcado por el covid y la crisis socioeconómica y laboral.

En el Día Internacional del Trabajo que desde USO celebramos junto a la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), reivindican la necesidad de defender los derechos individuales y colectivos; el empleo de calidad; la cohesión social; las políticas de bienestar; la mejora del sistema de protección social y la garantía del sistema público de pensiones.

Como tercera fuerza sindical en nuestro país, la USO ha asegurado que está legitimada para pedir responsabilidades y proponer soluciones ante el panorama tan preocupante que afrontamos.

Junto a las consecuencias de la pandemia, el desempleo brutal, la situación de tanta gente aún en situación de ERTE, las escandalosas cifras de paro juvenil y la precariedad laboral, se está pudriendo nuestro presente y comprometiendo el futuro de toda la sociedad.

Y no es igual para todos, ni todo es culpa de “un bicho”. Una vez más, lideramos el desastre y todos los indicadores negativos posibles con respecto a los países de nuestro entorno", ha lamentado.

Junto a la evidencia del valor del trabajo, el Primero de Mayo es también un día para señalar a los responsables, para replantear las políticas que nos han traído hasta aquí y para no seguir cometiendo una y otra vez los mismos errores, con los mismos discursos y esperando a ver si sale el sol.

"Hay para muchos, y tienen siglas y apellidos", ha apuntado.

Ataques al empleo estable

Las políticas agresivas contra el empleo estable, de bajos salarios, despido fácil y barato; la apuesta sistémica por un modelo económico y empresarial de chiringuito; la falta de legislación o el retraso en las materias neurálgicas; el abandono de la industria, la falta de criterio e iniciativas por la innovación; la visión cortoplacista y estratégica de medidas laborales y económicas; y la incapacidad política de llegar a grandes acuerdos, junto a un modelo de diálogo social denostado e ineficaz, siguen desesperando al conjunto de la sociedad, según USO.

Todo ello consolida una cruel incertidumbre, pervirtiendo el empleo y alargando día a día las colas del hambre, según ha reiterado.

Para USO, ya es hora de reformar la legislación laboral, de que se priorice la calidad en el empleo y se rompa con la precariedad y la excesiva temporalidad.

"Ya es hora de eliminar la discriminación entre personal de contrata y empresa principal; de fomentar la modernización empresarial responsable, la capacitación y la formación y recualificación de tanta gente en la cuneta. Sin comisionistas". ha demandado.