Nueve de cada diez españoles, sin contraseña segura

Jueves, 28 Enero 2021 08:36

El 28 de enero se celebra el Día de la Privacidad de Datos, una fecha que recuerda la importancia de velar por nuestra privacidad en la red y que el comparador Acierto.com ha aprovechado para analizar cuáles son nuestros conocimientos al respecto. La plataforma también examina cómo ha afectado la pandemia en este ámbito.

Así y aunque a los internautas españoles cada vez les preocupa más su privacidad online, la mayoría lleva a cabo comportamientos de riesgo, principalmente por desconocimiento. Por ejemplo, el 79% de los usuarios han intentado eliminar información privada de webs o redes sociales.

Sin embargo, muchos no prestan atención a cosas más sencillas que también ponen en peligro sus datos y su seguridad.

Entre otros y según los datos de Acierto.com, hasta el 89 por ciento de los encuestados desconoce cómo crear correctamente una contraseña segura.

Y no solo eso, sino que 4 de cada 5 no la cambia casi nunca.

Solo el 20 por ciento lo hace al menos cada seis meses. En este grupo tienen cabida aquellos que lo hacen todas las semanas (un escaso 7%) y los que dejan pasar medio año (el 13%). Pero son una minoría.



Por otra parte, los datos de Acierto.com indican que 4 de cada 10 internautas hacen caso omiso de las notificaciones de actualización de sus equipos.

Además, hasta el 92 por ciento ignora los peligros que estos comportamientos conllevan.

A esto hay que añadirle otro punto más: el 88 por ciento de los usuarios acepta los términos y condiciones de privacidad, permisos y cesión de datos personales sin leerlos. Inclusive los de las apps móviles.



Las consecuencias son fáciles de imaginar: más de la mitad de los españoles se han visto afectados por algún virus informático. Aquí, por supuesto, se incluyen los que suponen el secuestro de equipos y fuga de datos personales. ¿Cómo podemos protegernos entonces?

Cómo proteger nuestros datos

Puesto que la falta de conocimiento se postula como uno de los principales problemas, el comparador Acierto.com recaba algunas pautas de actuación básicas.



Crear contraseñas seguras: una clave segura debería no solo combinar mayúsculas y números, sino también minúsculas y símbolos o signos de puntuación; y contar con más de ocho caracteres de longitud (cuanto más larga, más segura). Además, debería prescindir de datos obvios como el nombre, año de nacimiento, palabras malsonantes y similares. Tampoco es conveniente usar la misma en todos los servicios. Para recordarlas podemos usar un gestor de contraseñas.



Formarse y recurrir a la ayuda técnica: formarse y recurrir a los expertos resultará fundamental. En este punto es donde entra el seguro de hogar, muchos de los cuales incluyen entre sus prestaciones asistencia 24 horas, tanto telefónica como a domicilio. Una ayuda que permite resolver dudas y problemas y que se encuentra entre las coberturas más ignoradas.



Mantener el equipo actualizado, optar por conexiones seguras, es decir, evitar Wifis públicas y similares. Revisar las políticas de privacidad y configurar las opciones en apps y plataformas sociales, no descargar archivos ni apps de remitentes y proveedores desconocidos, deshabilitar los complementos innecesarios del navegador y realizar copias de seguridad son otras recomendaciones.



En cuanto a las transacciones online, es recomendable desconfiar de todos aquellos mensajes en cadena a través de WhatsApp que ofrecen suculentas y dudosas ofertas. Este tipo de links pueden no solo redirigir al usuario a portales fraudulentos, falsas páginas de Facebook y similares; sino también descargar un archivo que infecte su dispositivo. Para evitarlo y en los casos comentados, revisar el nombre de la url, verificar que el site se conecta a Internet por el protocolo https y comprobar que cuenta con el sello de confianza de Facebook será clave.



Asimismo, conviene aumentar las precauciones con los portales desconocidos -acudiendo a foros especializados o a registros de empresa, por ejemplo- y recelar de los vendedores desconocidos en plataformas conocidas -tipo Amazon- que cuenten con escasas reseñas. Lo mismo ocurre con las apps de compras, cuyas reviews en la Play Store y homólogas no deberíamos dejar de leer. Las descripciones con faltas de ortografía y las solicitudes de permisos sospechosos también son reveladores. Comparar online –ya son 9 de cada 10 españoles los que lo hacen antes de comprar– también será útil. Y si ya es tarde y hemos sido víctimas de este tipo de fraude, informar al banco y denunciar a través de la Oficina de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil resultará imprescindible para evitar su propagación.

