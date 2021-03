Nace asociación para proteger y defender el agua

Viernes, 26 Marzo 2021 19:26

Un nutrido grupo de personas, de varias comunidades autónomas, representando a diversas asociaciones y plataformas vecinales, han puesto en marcha una asociación, cuyo nombre y lema es “Defendemos TU agua”, y a la que invitan a sumarse a otras asociaciones que defienden la naturaleza y que estén preocupadas por la grave situación del agua en España.

La asociación canalizará, a través de este gran colectivo, cualquier problema que de otra forma solo afectaría a un pueblo o familia, haciendo que la unión sea de gran eco y fuerza ante cualquier institución o empresa de aguas.

Son varios los factores que conllevan la pérdida de la calidad y escasez del agua, pero, principalmente, son las actividades realizadas por el ser humano las que están ocasionando una contaminación la cual repercute en la salud de las personas que consumimos esa agua.

Algunas industrias, la creciente minería, la agricultura y ganadería intensivas, la falta de plantas depuradoras, etc., están contribuyendo a que se aceleren el cambio climático y la desertización, y de modo más inmediato, están llevando a que un porcentaje alto de pueblos no puedan consumir agua potable por su alto contenido en nitratos y nitritos principalmente, pero también por otros muchos contaminantes, hasta el punto de no saber el estado del agua que beben.

“Defendemos TU agua” es una asociación que carece de ideología política alguna, y sus objetivos son:

1. Difundir, promover, implicar e impulsar la participación de los usuarios, plataformas y asociaciones, en el uso responsable y defensa del agua.

2. Coordinar los criterios de utilización de los aprovechamientos de aguas subterráneas y de superficie, como canalizadores entre los usuarios, asociaciones y las autoridades y/o empresas relacionadas con el agua.

3. Instar al uso y aprovechamiento racional, sostenible y equitativo del agua.

4. Proponer y coordinar acciones encaminadas a la protección y defensa de los aprovechamientos del agua.

5. Obtener ayudas de las Administraciones Públicas y de cualquier tipo que se puedan percibir para la protección de los cursos de agua y mantener la calidad.

6. Promover, difundir, organizar, participar y realizar toda clase de actos y divulgación en materia de aguas, así como cualquier otra acción de colaboración con otras asociaciones y administraciones públicas.

7. Reclamar a las administraciones mejorar la información y el conocimiento sobre el agua y los sistemas hídricos asociados, así como su seguimiento en el tiempo en toda su extensión, para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua de la UE.

Con este proyecto e ideario se busca difundir y estimular los procesos de participación de los usuarios y asociaciones, en la toma de decisiones e impulsar, de manera coordinada, la suscripción de acuerdos, a los efectos de su preservación, administración, explotación y protección del agua en general.

Asimismo, y dado el carácter de protección y defensa medioambiental que posee esta asociación, también se compromete a combatir todo el daño que estos contaminantes pueden causar antes de su llegada al medio acuático, como es la destrucción de hábitats y las afecciones a todo tipo de fauna y flora.