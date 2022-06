Mayoría favorable a seguro obligatorio para ciclistas

Viernes, 03 Junio 2022 12:57

La bicicleta se está convirtiendo en un medio de transporte cada vez más utilizado para realizar desplazamientos por las ciudades y, en especial, los modelos eléctricos. Nueva de cada diez españoles encuestados consideran que ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos deben contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil.

Así lo revela la VII Radiografía de los Hábitos de Movilidad de los Españoles realizada por el Foro de Movilidad promovido por Alphabet, que indica que un 57 por ciento de los españoles ha cambiado sus hábitos de movilidad para reducir el impacto medioambiental y, de ellos, un 8 por ciento afirma haber cambiado su medio de transporte habitual por la bici para ser más sostenibles.

Sin embargo, todavía un 64 por ciento de los encuestados considera que su ciudad no está adaptada para la convivencia con otros vehículos, cifra que ha disminuido en 11 puntos con respecto a los datos de 2019.

De hecho, un 87 por ciento está a favor de que los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos deban contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil.

La movilidad de las principales urbes del mundo está evolucionando hacia una micromovilidad más sostenible que hace que los vehículos unipersonales ganen cada vez más peso. Eficientes y no contaminantes, las bicicletas se postulan como una alternativa cada vez más interesante para moverse en la ciudad, y, más concretamente, las bicis eléctricas, que han ganado protagonismo gracias a su capacidad para combinar velocidad y sostenibilidad.

Según un estudio realizado por Alphabet, compañía de renting, gestión de flotas y movilidad corporativa del Grupo BMW, un 74% de los españoles considera muy importante el impacto de la movilidad y el transporte en la contaminación de las ciudades.

Por tanto, no es de extrañar que un 57% de los encuestados haya realizado cambios en sus hábitos de movilidad para reducir su impacto medioambiental y que, en concreto, un 8% afirme utilizar actualmente la bici para ser más sostenible.

En este sentido, los hombres prefieren pedalear ahora más que las mujeres, con un 10% frente a un 6%, respectivamente.

En el desglose por ciudades, los sevillanos y los pamploneses son los que más apuestan actualmente por este medio de transporte con el objetivo de ser más sostenibles, con un 13%, seguidos muy de cerca por los valencianos con un 12%.

En cambio, las ciudades españolas con el menor porcentaje son Toledo (3%) y Santander y Oviedo (ambas con un 4%).

A pesar de una mayor apuesta de la bicicleta como medio de transporte, en España estamos todavía lejos de los datos que se manejan en otros países de Europa.

Según cifras de la Red de Ciudades por la Bicicleta, el gasto medio de promoción del uso de la bicicleta por parte de las instituciones en España en 2020 fue de 2,46 euros por habitante, una cantidad ínfima comparado con países del norte de Europa, como por ejemplo Holanda, donde se invierten 30 euros por habitante y año en nuevas infraestructuras para la movilidad en bicicleta.

Así, no es de extrañar que un 64% de los españoles encuestados por Alphabet considere que su ciudad no está adaptada a la convivencia de vehículos, patinetes, ciclistas y otros medios de transporte. Si bien, esta percepción ha mejorado desde 2019, cuando un 75% de los españoles consideraba que su ciudad no estaba adaptada a esta convivencia.

Los españoles, a favor del seguro de responsabilidad civil obligatorio para bicicletas y patinetes eléctricos

Un 89 por ciento de los españoles está a favor de que los ciclistas circulen por las vías urbanas.

Pero, de ellos, un 60 por ciento considera que solo deberían hacerlo siempre que las urbes cuentan con carriles bici habilitados para ello, mientras que un 29 por ciento está de acuerdo en que circulen por ciudad a pesar de que no contar con un carril propio.

Así, la proliferación de los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se encuentran las bicicletas eléctricas, ha traído un sinfín de medidas para pacificar la situación en el tráfico.

A este respecto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reiterado en varias ocasiones su intención de poner un seguro para hacer frente a los posibles accidentes en los que puedan verse involucrados y, ahora, el Gobierno, en concreto el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Justicia, ha lanzado una consulta pública para proponer un seguro obligatorio para las bicicletas eléctricas.

Si bien estas propuestas tienen diferentes niveles de aceptación entre los ciudadanos, lo cierto es que, según revela el estudio elaborado por Alphabet, un 87% de los españoles estaría favor de que los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos tengan un seguro de responsabilidad civil similar al de los coches.