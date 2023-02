Manos Unidas anima a frenar brecha de desigualdad

Sábado, 11 Febrero 2023 08:04

Manos Unidas ha puesto en marcha su nueva campaña solidaria en la que incide en la "enorme" brecha de desigualdad que separa a los más ricos de los más pobres en el mundo.

La presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia, ha señalado en su discurso la "enorme brecha de desigualdad que separa a los más ricos de los más pobres y que, desgraciadamente, no deja de crecer. La riqueza no entiende de pandemias ni de crisis (según Forbes la riqueza creció un 9,8 % en 2021 y el 1 % de las fortunas globales contaban con más del 45 % de la riqueza total) y siempre encuentra la manera de crecer, aunque, tristemente, ese incremento no se refleja por igual en todos los seres humanos".

Un dato que, como ha recalcado Gracia "debería avergonzarnos y mover nuestras conciencias hasta preguntarnos: ¿Cómo podemos permitir que cada 9 segundos muera una persona de hambre? El hambre de esos millones de personas siempre parece ser cosa de otros… De otros que no parecen ser personas, sino números, datos y estadísticas…", ha asegurado.

"Porque la desesperación y la guerra no venden, a no ser que nos toquen de cerca. O que sean sus víctimas las que toquen a nuestras puertas, pidiendo asilo, compasión y, entonces, solo entonces, reaccionamos... ¡Y cómo reaccionamos!". ha reiterado.

1.300 millones de personas sufren pobreza multidimensional, casi 700 millones viven en pobreza extrema y 828 millones pasan hambre en un mundo en el que se tira la comida a espuertas.

"Hace 64 años que Manos Unidas hizo de la lucha contra el hambre su principal objetivo", ha recordado la presidenta de la entidad.

"Y nunca nos vamos a dejar vencer por el pesimismo ni creer que la victoria frente a la desigualdad es un reto imposible. Nosotros, nos enfrentamos a esas inequidades que matan y empobrecen con trabajo y con hechos, porque, como nos pide el Papa: “frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra”".

"Por eso aceptamos el desafío de “soñar y pensar en otra humanidad” que nos propone Francisco", ha detallado.

"Gracias al apoyo, a las manos generosas, de nuestros más de 70.000 socios y al trabajo de nuestros más de 6000 voluntarios, hemos aprobado casi 500 proyectos de desarrollo en 55 países. Y en 2023 vamos a seguir necesitando más manos. Manos que nos acompañen en nuestra tarea de llevar la educación y la sanidad a los lugares más remotos del mundo. Manos decididas a apoyar la creación de empleos dignos que permitan romper el círculo de la pobreza. Manos que asistan a las poblaciones más vulnerables en su lucha por la tierra y por el derecho a la alimentación. Manos que cuiden y protejan el medioambiente…".