La ONCE presenta “Mucho que Ver”, una serie de vídeos para mirar con otros ojos

Viernes, 28 Febrero 2025 14:25

La ONCE ha presentado “Mucho que Ver”, una serie vídeos en la que un grupo de amigos ciegos o con discapacidad visual se reúne en su cafetería habitual para compartir su día a día y la realidad cotidiana.

En once capítulos, los colegas cuentan anécdotas y vivencias personales que llevan al espectador a conocer la realidad de una persona ciega y a reflexionar en cómo relacionarnos con ellos y ellas.

La ONCE, en su trabajo por la inclusión de las personas ciegas y con discapacidad visual, ha lanzado esta serie de vídeos, con el objetivo de sensibilizar y visibilizar la necesidad de que, tanto todos los ámbitos de la ciudadanía, como las instituciones y empresas, estén concienciados acerca de cómo tratar con una persona con discapacidad visual, así como sus diferentes necesidades en su vida diaria, ya sea a la hora de desplazarse por nuestras ciudades, utilizar el transporte público, acudir a un centro sanitario, e incluso, algo tan sencillo como hacer la compra.

La presentación de esta serie vídeos, ha tenido lugar en Valladolid y se ha contado con la presencia de Ismael Pérez, delegado de la ONCE en Castilla y León y Araceli de las Heras, presidenta del Consejo Territorial. Además, también han participado, Antonio Tomás, técnico de rehabilitación de la ONCE (la persona que ayuda a quienes pierden la visión a recuperar sus habilidades en función de sus necesidades); Mª Luz Hernández y David Santos, dos personas afiliadas a la ONCE, en el caso de David, recién llegado a esta realidad.

Un recorrido con historia

Esta serie de vídeos realiza un recorrido por hasta once situaciones de la vida diaria a la que se enfrentan tanto las personas ciegas como el resto de la ciudadanía, para lograr su autonomía personal: ir al médico y saber cuándo te toca; salir a cenar y poder ver el mundo tranquilamente; utilizar el transporte público e ir donde quieres; acudir al mercado y no comprar zumo cuando quieres leche; dar un agradable paseo -si hay suerte y no se convierte en una jungla-; ir caminando acompañado de un amable viandante, aunque no querías; o estar en el trabajo y no saber quién ha llegado.

Tras la visualización de algunos capítulos, ha tenido lugar una charla coloquio en la que el técnico de rehabilitación y las personas con discapacidad visual han contado el trabajo diario que se realiza desde los servicios sociales de la ONCE para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual proporcionándoles técnicas, estrategias y recursos que les permitan realizar las actividades cotidianas y estar totalmente integrados en la sociedad.

Además, también han contado sus vivencias personales y anécdotas.

Los asistentes (responsables del ámbito académico, asociativo, y administraciones públicas, relacionados con la prestación de Servicios sociales), también han podido ponerse en la piel de una persona ciega, ya que se les colocó un antifaz antes de entrar en la sala, permaneciendo con el mismo, hasta el momento de visualización del primer bloque de vídeos. pudiendo así experimentar en primera persona lo que siente una persona ciega o con discapacidad visual, en situaciones reales que pueden suceder en su vida diaria.

Servicios sociales de la ONCE

La ONCE cuenta con una amplia red de profesionales especializados en la discapacidad visual que atienden a las más de 70.000 personas afiliadas a la Organización impulsando su autonomía personal.

Estos servicios sociales abarcan todos los aspectos de la vida diaria de las personas ciegas y con discapacidad visual, además de todas las etapas de la vida, desde la atención temprana a los niños y sus familias hasta la atención a nuestros mayores: educación, empleo, rehabilitación, tecnología adaptada, ocio, cultura, deporte, comunicación y mil realidades al alcance de todos y todas con una atención especializada y específica.