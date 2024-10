En España se diagnosticaron 35.312 nuevos cánceres de mama en 2023

Domingo, 20 Octubre 2024 08:32

En España se diagnosticaron alrededor de 35.312 nuevos cánceres de mama en el año 2023, según las estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, lo que representa casi el 30 por ciento de los cánceres diagnosticados en mujeres.

El 19 de octubre se celebra todos los años el el Día del Cáncer de Mama 2024, el tumor más común, con algo más de dos millones de casos en el mundo cada año.

Es el cáncer más frecuente y el que mayor número de muertes causa en la población femenina en España.

La AECC ha destacado que, gracias a los programas de cribado poblacionales, se está consiguiendo el diagnóstico en fase precoz de muchos de estos tumores, lo que permite tratamientos habitualmente más eficaces.

El tumor se origina en el tejido de los lobulillos y conductos de la mama, siendo a veces detectado por la mujer dicho crecimiento al notarse un bulto, aunque la mayoría de los nódulos encontrados son benignos.

El principal factor de riesgo es ser mujer, aunque también pueden padecerlo los hombres (pero es muchísimo más infrecuente), y la edad.

Otros factores pueden influir, pero no siempre están presentes cuando se diagnostica cáncer de mama a una persona.

Además de los hábitos saludables recomendables para la persona (no fumar, no beber alcohol, seguir una dieta mediterránea saludable), no existen unas medidas de prevención específicas, más allá de las que pueda recomendar un médico en casos de alto riesgo.

Es muy importante participar en los cribados poblacionales, que en España se realizan a las mujeres de más de 50 años por medio de la mamografía.

Así se consigue encontrar tumores en fase precoz, lo que mejora habitualmente el pronóstico de las pacientes.

El desarrollo de la enfermedad fuera de la mama ocurre principalmente por los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos más cercanos a la zona del tumor.

También es posible la diseminación de la enfermedad por los vasos sanguíneos hasta otras zonas alejadas del cuerpo.

Los síntomas más habituales, como la aparición de un nódulo o alteraciones en la mama, no indican necesariamente que exista cáncer, pero deben ser motivo de consulta médica.

Diagnóstico

El diagnóstico requiere generalmente la realización de mamografías, así como otras pruebas complementarias que el equipo sanitario considere adecuadas.

Por supuesto, la biopsia es necesaria para confirmar el diagnóstico y etiquetar de forma precisa el tipo de tumor que presenta cada mujer tras el estudio por parte de los patólogos.

Esto es imprescindible para adecuar de forma individualizada la terapia necesaria para cada persona.

El tratamiento implica la colaboración multidisciplinar de diversos profesionales en el equipo, ya que habitualmente se requiere la combinación de diversas opciones terapéuticas como: cirugía, radioterapia, quimioterapia y más recientemente, terapias dirigidas e inmunoterapia, dependiendo del tipo de tumor y fase en la que se haya detectado.

En los últimos años, gracias a los avances en diagnóstico precoz y tratamiento se ha conseguido mejorar de forma muy importante el pronóstico y supervivencia en este tipo de cáncer.

En resumen, los tumores malignos de la mama son una de las enfermedades oncológicas sobre las que más información tenemos, pero sigue siendo muy importante continuar con la investigación, para mejorar diagnóstico, tratamiento, pronóstico, y en general la calidad de vida de cada paciente.