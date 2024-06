El Papa Francisco aconseja que las homilias sean breves

Miércoles, 12 Junio 2024 15:02

El Papa Francisco ha aconsejado a los sacerdotes que las homilías sean breves y no duren más de ocho minutos porque, de lo contrario, la gente "se duerme", al tiempo que ha criticado a los sacerdotes que "hablan mucho" y a los que no se les entiende.

En la Audiencia General de este miércoles, el Papa Francisco ha aconsejado a los sacerdotes impartir homilías que no duren más de 8 minutos, y que contengan “un pensamiento, un sentimiento y una idea”, para que puedan “trasladar la Palabra de Dios del libro a la vida”.

"“La homilía no debe durar más de 8 minutos, porque después de ese tiempo se pierde la atención, y la gente se duerme, se queda dormida, con razón. Una homilía debe ser así, y esto se lo quiero decir a los sacerdotes que hablan tanto, tantas veces, y no se entiende de qué cosa hablan. Homilía breve; un pensamiento, un sentimiento, y una cosa de acción, de cómo hacer. No más de 8 minutos. Porque la homilía debe ayudar a trasladar la Palabra de Dios del libro a la vida”, ha resaltado.

"Los sacerdotes a veces hablan mucho y no se entiende de qué hablan", ha añadido el Papa durante la audiencia general de este miércoles, pronunciada en la plaza de San Pedro.

El Papa Francisco ha recordado que “el deber de la Iglesia es ayudar a los fieles y a quienes buscan la verdad a interpretar correctamente los textos bíblicos”.

Además ha señalado que una forma de realizar la lectura espiritual de la Palabra de Dios es la práctica de la lectio divina, que consiste en dedicar un momento del día a la lectura personal y meditada de un pasaje de las Escrituras.

Por último, ha animado a los fieles a ser constantes con la lectura de la Biblia, la que permite acercarnos al Espíritu Santo.