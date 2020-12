El impuestazo al seguro empina la cuesta de enero

Jueves, 31 Diciembre 2020 07:21

Durante los próximos días entrarán en vigor algunas de las subidas de impuestos anunciadas por el Gobierno. Un incremento que afectará directamente al bolsillo de los españoles y que ha desatado la polémica. Entre los cambios más inesperados se encuentra el aumento en el Impuesto sobre las Primas del Seguro (IPS).

Pero, ¿cuánto dinero supondrá para las familias españolas?, ¿a qué tipo de pólizas se aplicará? El comparador de seguros Acierto.com resuelve éstas y otras cuestiones.



En concreto, se espera una subida del tipo impositivo de un 2 por ciento, es decir, se pasará del 6 por ciento actual al 8 por ciento.

La medida repercutirá, entre otras, en las pólizas de coche, hogar y tangencialmente en las de Vida (solo en las coberturas complementarias a la principal de fallecimiento); y afectará al 95 por ciento de las familias españolas –el porcentaje que tiene contratado algún tipo de seguro–.

Es decir, a 17,6 millones de familias (según el INE, actualmente en España hay 18,6 millones de hogares).

Si se analizan los datos de manera pormenorizada, se observa que el porcentaje más alto corresponde a los seguros de automóvil (más del 73% tienen contratado uno).

Algo que no extraña si se tiene en cuenta que se trata de una póliza obligatoria.

Por otra parte, hay que recordar que en España hay más de 34 millones de vehículos circulando, y que son muchas las familias que cuentan con más de uno.



Además y según los datos recabados, el 89 por ciento de los hogares afectados por la subida del seguro del coche tienen ingresos bajos o medios. Es decir, que serán los más desfavorecidos los que más lo acusen.



Tal y como apunta Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com, “este aumento de las primas –que no se produce por decisión de las aseguradoras, sino del Gobierno– afectará directamente a todos los consumidores por igual y por lo tanto no tiene ningún efecto redistributivo”.



En cuanto a los seguros de hogar y aunque no son obligatorios, en la actualidad hay casi 18 millones de viviendas aseguradas. Aquí, de nuevo, hay que contar con otro factor más: las segundas residencias.

Cuánto pagaremos de más

Todo esto supondrá entre 25 y 30 euros anuales adicionales para las familias.

En el cálculo –más allá de lo que pretende recabar el Ejecutivo– hay que tener en cuenta que las empresas (que también se verán afectadas por el impuesto) acabarán repercutiendo la subida al consumidor.



Por ramos y según las últimas cifras conocidas por Acierto.com, el precio medio de los seguros de coche se sitúa en torno a los 340 euros, mientras que el gasto medio en pólizas de hogar se encuentra alrededor de los 295 euros.

Esto quiere decir que las familias desembolsarán unos 7 euros más y 6 euros más que el año pasado por ellos respectivamente, únicamente en concepto de más impuestos.

El gasto en otros seguros supone en torno a 260 euros. O sea, otros 5 euros más. Por supuesto, todo dependerá del tipo de póliza que se tenga contratada y de lo que se esté pagando por ella.

Los seguros de salud también podrían subir

Por otra parte y aunque estos impuestos a priori no afectarán al ramo de salud, Acierto.com estima que también podría producirse una subida de las primas en los seguros médicos privados.

Y es que el incremento del IVA sanitario al 21 por ciento –hasta ahora estaban grabados con la tasa de IVA reducido– supondrá un encarecimiento de la contratación de servicios sanitarios para las compañías. Algo que, presumiblemente, acabará repercutiendo en el cliente.

Más allá de lo comentado, no podemos perder de vista que este año los datos de siniestralidad usados por las aseguradoras para calcular el riesgo y prima de sus clientes podrían variar. No solo en auto –quizás el más evidente fruto de las restricciones de movilidad–, sino también en otros ramos.

Por ejemplo, se estima que el COVID-19 triplique este año la siniestralidad del sector del alquiler. Y algo parecido podría ocurrir en el caso de los seguros de hogar, pues las averías urgentes crecieron hasta un 74% durante el confinamiento.

La cuesta de enero más dura vista en años: cómo enfrentarse a ella

En definitiva, el impuestazo al seguro será una gota más en la cuesta de enero más dura vista en años. Por fortuna y como indica Acierto.com, existen una serie de medidas que nos permitirán ahorrar.

En el caso de los seguros, por ejemplo, comparar será fundamental.

“Hacerlo puede ahorrarnos hasta un 50 por ciento de la prima anual”, ha apuntado Carlos Brüggemann. Un comportamiento al que el consumidor está cada vez más acostumbrado –9 de cada 10 comparan antes de comprar–.



Otras de las recomendaciones de la entidad para hacer menos empinada la cuesta son: hacer una lista de lo que debemos, detectar los llamados gastos hormiga, elaborar un presupuesto detallado para el 2021, hacer partícipe a toda la familia de este plan financiero, evitar endeudarse más, gastar con responsabilidad, vender lo que no utilizamos y llevar un control de los gastos.



Por desgracia, uno de los problemas que más se trasladan al bolsillo es la falta de educación financiera de los españoles; una carencia que dificulta el ahorro y que podría estar relacionada con la falta de interés que suscita esta materia (solo es interesante para el 12%).

En resumen una realidad todavía más peliaguda si cabe en un momento como el actual.



Más allá de los particulares, las empresas españolas también se verán afectadas por la subida –tienen contratados seguros para el desarrollo de su actividad, como el de Responsabilidad Civil, daño, interrupción de la actividad, etcétera–.

En concreto, a los hogares hay que sumar hasta 1,5 millones de comercios asegurados y alrededor de 720.000 industrias. Tampoco podemos pasar por alto las 850.000 comunidades de propietarios. Estas primeras y como auguramos, probablemente acaben repercutiendo ese incremento a los consumidore