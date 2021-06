El coche y la autocaravana: protagonistas de las vacaciones 2021

Miércoles, 02 Junio 2021 07:09

Con el mes de junio recién estrenado y la llegada del calor, son muchos los españoles que han empezado a pensar en las vacaciones. La relajación de las medidas sanitarias y la apertura de fronteras han tenido mucho que ver. El comparador de seguros Acierto.com apunta que este año se continuará apostando por los destinos nacionales y por el coche para desplazarnos.

Así, y según los datos que maneja la entidad, casi 9 de cada 10 españoles escogerán el coche para irse de vacaciones este año, una alternativa cómoda motivada por el miedo al contagio y la elección de destinos nacionales.

De hecho, casi 4 de cada 5 viajeros se quedarán en España este año.



Se estima que el turista español, además, supondrá prácticamente el 80 por ciento del turismo global, algo menos que el año pasado, cuando el turismo nacional fue del 84% sobre el total de viajes. Otra cifra destacable del análisis es que la mayoría de españoles creen que podrán viajar estas vacaciones: en concreto el porcentaje ronda entre el 70 por ciento y el 80 por ciento.

En este punto contar con un buen seguro será clave.

“Una de las coberturas más importantes a la hora de emprender un trayecto largo o irse de vacaciones es la asistencia en carretera. Deberemos comprobar que nos asiste desde el kilómetro cero y en todo tipo de vías”, ha apuntado el comparador.

“Esto último es de vital importancia por ejemplo, si hemos decidido hacer turismo rural y vamos a circular por lugares de difícil acceso o similares”, ha indicado.



Tampoco podemos perder de vista las revisiones del vehículo. Por desgracia y según los datos de Acierto.com, uno de cada cuatro conductores no revisan su coches antes de emprender un viaje largo. Y casi el 60 por ciento no cambia las ruedas a tiempo.



En concreto el 22 por ciento de las mujeres reconocen que no preparan el coche, frente al 27 por ciento de los hombres.

En cuanto a las revisiones estipuladas por el fabricante, dos de cada cinco conductores no las pasan y casi el 20 por ciento ignora cuándo debe realizarlas. Con los peligros que eso implica: se incrementan las posibilidades de tener un accidente y el riesgo de averías durante la marcha, entre otros.

Crece la demanda de autocaravanas

Por otra parte, la demanda de autocaravanas –tanto de compra como de alquiler– se ha disparado desde el año pasado.

De hecho en plena pandemia se matricularon hasta 8.600. Las principales razones tienen que ver de nuevo con la elección de destinos nacionales, la flexibilidad que ofrecen estos vehículos e incluso el ahorro que suponen respecto de otro tipo de vacaciones.



En cuanto al alquiler de autocaravanas, la ocupación se situaría hoy en torno al 70 por ciento, según los datos a los que ha accedido Acierto.com.

Para que nos hagamos una idea, España cuenta con una flota de más de 5.000 autocaravanas para arrendar, cuyo precio se sitúa entre los 50 y los 200 euros diarios.

La camperización de furgonetas también creció un 140 por ciento el año pasado. Directamente relacionado con esto, las reservas de camping en España han subido hasta un 982%.

Los españoles no planifican sus viajes

Más allá del medio de transporte, el comparador ha querido analizar cómo planifican los españoles sus vacaciones.

Por ejemplo (y aunque el 80% está deseando disfrutar de ellas), el 60% no quiere planificar con antelación para evitar cancelaciones de última hora.

Se trata de un sentimiento estrechamente relacionado con la experiencia que estamos teniendo con la pandemia.



Sin embargo, planificar un viaje con antelación permite comparar entre diferentes compañías, y ahorrar hasta un 50 por ciento en algunos servicios.

Justo por lo dicho, también se ha detectado un incremento de la contratación de seguros de cancelación de viaje.

Solo el año pasado crecieron un 226 por ciento tras la reactivación del turismo. Respecto a estos últimos y aunque las pandemias suelen ser una exclusión, son muchas las compañías que incluyen cobertura Covid entre sus prestaciones.