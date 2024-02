¿Cuáles son las principales amenazas de apps maliciosas en móviles?

Viernes, 16 Febrero 2024 11:53

A la hora de descargar aplicaciones en los dispositivos móviles, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha recomendado informarse previamente bien sobre ellas, ya que, de no ser así, pueden comprometer la privacidad y datos personales. Descubre cómo protegerte de ellas en tus dispositivos Android e iOS.

Actualmente, los dispositivos móviles se han convertido en una extensión de nosotros mismos, almacenando una gran cantidad de información personal y sensible.

Esto está provocando que aumente el número de aplicaciones maliciosas que intentan colarse en ellos con fines como robar información, mostrar publicidad no deseada, realizar cargos no autorizados, cifrar los archivos almacenados, etc.

Estas aplicaciones en gran medida se publican en repositorios o tiendas no oficiales y páginas de descargas directas, y los atacantes se aprovechan de los permisos que los usuarios les conceden a dichas apps para acceder a sus datos y controlar sus dispositivos.

Las amenazas son diversas y van desde el robo de datos personales hasta la posibilidad de que el dispositivo sea utilizado para llevar a cabo actividades fraudulentas. Toma nota de las siguientes situaciones con las que te puedes encontrar:

Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje porque ha aparecido un mensaje en tu pantalla solicitando un pago para recuperarlas. Te has descargado una app que infecta el dispositivo con un virus de tipo ransomware.

¿Notas que, al usar tu móvil, este se ralentiza o aparecen anuncios no deseados de repente? La explicación puede estar en una app, de dudosa reputación, que intenta redirigirte a sitios web con distintos fines: publicitarios, recopilación de datos personales, etc.

¿Alguna vez te has preguntado cómo han podido obtener tus credenciales sin que hayas sido víctima de un phishing? Puede que hayas descargado una aplicación que registra las pulsaciones que haces en la pantalla de tu móvil: keylogger

¿Cómo han podido confirmar una transacción, si es necesario introducir el código que solo yo recibido por SMS en mi móvil? Es posible que alguna de tus aplicaciones instaladas tenga permisos para leer los SMS que recibas y, de esta forma, visualizar su contenido.

¿Con qué tipo de aplicaciones debes tener especial cuidado antes de descargarlas?

Aplicaciones bancarias o de préstamos : son programas maliciosos que se disfrazan de servicios financieros reconocidos, pero que en realidad tienen el objetivo de robar tu información personal y bancaria para acceder a tu dinero.

: son programas maliciosos que se disfrazan de servicios financieros reconocidos, pero que en realidad tienen el objetivo de robar tu información personal y bancaria para acceder a tu dinero. Aplicaciones antivirus : se hacen pasar por soluciones de seguridad para tu móvil, pero que en realidad tienen el objetivo de infectar tu dispositivo, robar tu información o mostrarte publicidad no deseada.

: se hacen pasar por soluciones de seguridad para tu móvil, pero que en realidad tienen el objetivo de infectar tu dispositivo, robar tu información o mostrarte publicidad no deseada. Aplicaciones relacionadas con horóscopo, juegos, salud: atraen a los usuarios con promesas de entretenimiento, bienestar o diversión. Sin embargo, una vez instaladas, estas aplicaciones pueden realizar acciones como robar información personal, solicitar permisos de acceso o de administrador, mostrar publicidad no deseada o infectar el dispositivo con otros tipos de malware.

¿En qué debes fijarte para no instalar una aplicación maliciosa?

Cuando vayas a instalar aplicaciones en tu dispositivo móvil, es importante que adoptes medidas preventivas como las que te explicamos a continuación:

Verifica la fuente de la aplicación : es preferible descargar las apps desde las tiendas oficiales, como Google Play o App Store, las cuales hacen uso de filtros de seguridad y revisión para detectar aplicaciones maliciosas. Evita las tiendas no oficiales, las descargas directas o los enlaces sospechosos.

: es preferible descargar las apps desde las tiendas oficiales, como Google Play o App Store, las cuales hacen uso de filtros de seguridad y revisión para detectar aplicaciones maliciosas. Evita las tiendas no oficiales, las descargas directas o los enlaces sospechosos. Comprueba los permisos que solicita la aplicación : algunas apps pueden pedirte permisos que no tienen nada que ver con su funcionalidad, como acceder a tu cámara, contactos, ubicación, etc. Si no te parece necesario, puedes denegar el permiso a funcionalidades concretas o incluso desinstalar la aplicación para mayor seguridad.

: algunas apps pueden pedirte permisos que no tienen nada que ver con su funcionalidad, como acceder a tu cámara, contactos, ubicación, etc. Si no te parece necesario, puedes denegar el permiso a funcionalidades concretas o incluso desinstalar la aplicación para mayor seguridad. Lee las opiniones y valoraciones de otros usuarios: esto te puede dar una idea de la calidad y fiabilidad de la aplicación, así como de posibles problemas o quejas. Además, puedes consultar las reseñas de expertos o medios especializados.

¿Qué medidas de protección puedes aplicar para evitar o mitigar las apps maliciosas?

Existen estrategias efectivas para proteger los dispositivos. A continuación, te ofreceremos consejos prácticos y medidas preventivas para mantener seguro tu dispositivo Android o iOS:

Descarga aplicaciones solo de tiendas oficiales : Play Store de Google o App Store de Apple implementan políticas de seguridad estrictas y revisan las aplicaciones en busca de malware o funciones fraudulentas antes de publicarlas. Además, si una aplicación publicada resulta ser dañina, dichos servicios se encargan de retirarla rápidamente para proteger a los usuarios.

: Play Store de Google o App Store de Apple implementan políticas de seguridad estrictas y revisan las aplicaciones en busca de malware o funciones fraudulentas antes de publicarlas. Además, si una aplicación publicada resulta ser dañina, dichos servicios se encargan de retirarla rápidamente para proteger a los usuarios. Mantén tu dispositivo actualizado : las actualizaciones del sistema operativo y de las apps incluyen nuevas funcionalidades, pero también corrigen vulnerabilidades y mejoran la seguridad de la aplicación y del sistema.

: las actualizaciones del sistema operativo y de las apps incluyen nuevas funcionalidades, pero también corrigen vulnerabilidades y mejoran la seguridad de la aplicación y del sistema. Usa un antivirus o una solución de seguridad en tu móvil : estos programas pueden detectar y eliminar las apps maliciosas, así como protegerte de otras amenazas. Elige un antivirus de confianza y mantenlo actualizado.

: estos programas pueden detectar y eliminar las apps maliciosas, así como protegerte de otras amenazas. Elige un antivirus de confianza y mantenlo actualizado. Haz copias de seguridad de tus datos : esto te permitirá recuperar tu información en caso de que tu móvil sea infectado por un malware, sea robado o se rompa. Puedes usar servicios de almacenamiento en la nube o dispositivos externos para guardar tus datos.

: esto te permitirá recuperar tu información en caso de que tu móvil sea infectado por un malware, sea robado o se rompa. Puedes usar servicios de almacenamiento en la nube o dispositivos externos para guardar tus datos. Cifra los datos de tu dispositivo móvil: convierte la información de tu dispositivo en un formato que sólo puede ser leído con una clave de descifrado.

Ser consciente y precavido es muy importante al instalar aplicaciones móviles, ya que estas son una puerta de entrada para varios tipos de amenazas.

Aplicar las recomendaciones facilitadas a lo largo de este blog contribuirá significativamente a mantener la integridad y privacidad de tu dispositivo móvil.

Ten presente que, ante cualquier duda o incidencia sobre esta temática o relacionado con la ciberseguridad, puedes contactarnos a través de la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE.

INCIBE está disponible para asistirte de manera gratuita llamando al teléfono 017, o mediante sus plataformas de mensajería instantánea en WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017).