Amalio de Marichalar realiza en este artículo de opinión una llamada a lo que Europa ha dicho a España para defender la independencia judicial, el Estado de derecho y la democracia a través de la vicepresidenta y el Comisario de Justicia de la Comisión Europea.

TRIBUNA / Sed de democracia

La democracia en España está sufriendo hoy un ataque sin precedentes desde los últimos cuarenta años.

El Gobierno y digo bien, el gobierno es el principal actor y responsable de este gravísimo hecho, y con el también la deslealtad y falta de comportamiento democrático de algunas autonomías.

Es insólito todo ello en una democracia europea pero desgraciadamente es así.

Es inimaginable en democracia que los jueces, con la prudencia que ejercen su día a día, y les caracteriza, hayan tenido que acudir a Europa a pedir amparo para proteger la independencia judicial en España como columna esencial del Estado de derecho y por tanto de la democracia.

El Comisario de Justicia de la Unión Europea Didier Reynders, y dos días antes la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, afirma hace pocas horas que la retirada de la reforma del CGPJ es buena noticia pero no suficiente, ya que la mayoría de los jueces han de elegirse por sus pares...

Llevamos muchos meses con esto y los trucos del gobierno todos encaminados a escamotear una elección libre para perseguir condicionarla a la mayoría parlamentaria " contra natura " que le apoya con la que no iba a poder dormir tranquilo y con los que prometió no pactar nunca, y quieren acabar con la constitución y la unidad de España.¿ Es esto cumplir promesas a los ciudadanos, cumplir la palabra dada y por tanto respetar la más mínima ética y norma democratica ? No. Europa absorta, no da crédito a que España quiera romper la independencia judicial, no tener ninguna convicción moral en defensa del Estado de derecho y por tanto querer romper la democracia.

Romper, quebrar, atacar, transgredir y traicionar a la democracia es lo que está sucediendo, al quebrantar preceptos básicos de la constitución conscientemente y dolosamente. ¿ Como puede entenderse quebrantar la ley desde el gobierno, contra un alto mando de la Guardia Civil, por querer cumplir la ley que le obliga y el Presidente del gobierno respaldar esta acción? No hay quien lo entienda y Europa preocupadisima. Es una situación de extrema gravedad, pero también una ignominia e inadmisible.

¿Como pueden aprobarse leyes como la eutanasia o de la educación en pleno estado de alarma aprobado para seis meses, que todo apunta a que es anticonstitucional, sin debates, sin llamar a los colectivos concernidos en ello? Muy mal uso y comportamiento democrático. ¿ Como es posible entre otras cosas impedír la libertad de elección de los padres o la locura de que no se pueda hablar español según que rincón de España?

¿Como pueden establecerse mecanismos de control de la información y censores de lo que no pueda beneficiar al gobierno?

¿Como puede admitirse el insulto y señalamiento a los medios de comunicación críticos?

¿Como es posible todos los viernes acercar terroristas por un pacto indigno, demoniaco y oculto con el gobierno vasco, despreciando y vejando inmoralmente a las victimas del terrorismo y a todos los españoles ?

¿Como es posible haber ocultado el Gobierno toda la información que conocía al menos desde enero del año pasado y no informar a los españoles del grave peligro de la pandemia, pues había que llegar al 8 de marzo para un manifestación ideológica? El primer ministro de Italia dijo que de no haber informado a los suyos desde el primer momento hubiera sido criminal...

¿Como es posible haber contratado el gobierno empresas fantasma para traer los equipos de protección y muchos de ellos terminar en fiasco, tras pagos multimillonarios y no informar transparentemente a los españoles hasta el mínimo detalle?

¿Como es posible animar disturbios revolucionarios en Barcelona y otros lugares desde una parte del gobierno y sus socios ?

¿Como es posible amparar ataques a un partido en campaña desde el propio gobierno, en Cataluña y ahora en Madrid ?

¿Como es posible atacar institucionalmente el propio presidente del Gobierno a la presidenta de la Comunidad de Madrid en su visita a Madrid, mientras empleaba palabras conciliadoras y simultáneamente provocar altercados en barrios de Madrid, alentados por su jefa de filas en el parlamento ?

¿Como es posible querer el Presidente del gobierno cerrar arbitrariamente Madrid, la justicia desautorizarle y prepotentememente imponerse por elevación?

¿Como es posible no presentar documentos formales de la desescalada de Madrid, para retrasarla y mentir con los informes inexistentes que lo autorizaba?

¿Como es posible mentir el presidente del Gobierno hace pocos días y además hacerlo en África, diciendo que los informes de Madrid no eran ciertos, y al poco desmentirle desde el ministerio de sanidad y no pedir al menos perdón ? Por cierto, acumulando el Presidente del gobierno el premio al cúmulo y multiplicación de las noticias fake.... impresentable.

¿Como es posible el presidente del gobierno permitirse entrar en campaña desde su puesto instituciónal, para atacar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y mentir en datos y también permitirse descalificaciones y ataques muy poco éticos incluso desde la tribuna del Congreso ?

¿Como es posible querer boicotear el presidente del Gobierno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, usurpándole compras de equipos, reteniéndoselas o no aplicando controles exhaustivos en Barajas desoyendo dolosamente a la Presidenta de la Comunidad de Madrid con este asunto durante un año, siendo este un foco principal de contagio permanente para Madrid y para el resto de España, pues un solo contagio y una sola muerte evitada era lo exigible sin excusas ? Gravísima cuestión está de máxima responsabilidad criminal si no se han puesto todos los medios para evitar contagios y muertes a sabiendas ...

¿Como es posible hablar el Gobierno de su comité de expertos para la pandemia y siempre remitirse a el para justificar cualquier acción, para que transcurrido un año de pandemia tener que reconocer que era inexistente?

¿Como es posible tener muchas instituciones científicas de primer nivel dispuestas hace meses a hacer una auditoría de toda la situación, y con ello mejorar eficientemente el tratamiento de la pandemia, el Ministro anterior de Sanidad tras muchas largas decirles que se estudiaría poder hacerlo y seguir esperando?

¿Como es posible no haber hecho un plan económico eficaz para amparar a cientos de miles de autónomos y pequeños empresarios y evitar su quiebra al igual que han hecho los paises de nuestro entorno, y en vez de ello salvar sin cumplir requisito alguno una compañía aérea de un estado criminal con un solo avión?

¿Como es posible admitir que el gobierno autonómico catalán no vacune a la Guardia Civil y a la Policia, y no exigírselo imperativamente a quien practica la xenofobia y manipulación permanente, solo por no incomodar a socios de gobierno que atacan a España?

¿Como es posible en democracia, y aprovechando una trágica pandemia, querer cambiar el sistema constitucional que nos hemos dado y querer quebrar el pacto del 78, que ha sido un ejemplo en el mundo y querer hacerlo desde el gobierno a través de los pactos y acuerdos ilegítimos que le sostienen?

¿Como es posible que el Gobierno actúe y trabaje para quienes quieren la destrucción de España como ellos mismos presumen de querer hacer todos lo días, y no lo haga junto al conjunto de españoles que respetan la constitución y la democracia, y por tanto no busque el bien común y el interés general de todos los españoles?

¿Como es posible que el gobierno ampare y su Presidente no destituya a los miembros del gabinete que atacan al Rey que es el Jefe del Estado y la piedra angular de nuestro sistema democrático y constitucional?

¿Como es posible no reconocer y honrar a más de cien mil muertos españoles, por la pandemia y todos los que siguen muriendo, todos los días y a sus familias, en la mayor muestra de indigna inmoralidad de un Presidente de gobierno, sin la más mínima humanidad y respeto a las personas, a la vida y a la verdad ? Esto es el máximo ejemplo de la mayor perversion demoníaca y nula existencia de principios básicos entre las personas, por tanto nula creencia en los más elementales pilares de la democracia y por ello nula legitimidad para gobernar nada.

Todo lo anterior es una pequeña muestra de la realidad de España hoy, y una pequeña referencia de hechos que en su conjunto enseñan una muy grave deficiencia democrática en España, provocada y admitida por el gobierno, del que se salvan una o dos ministras solo.

Europa es ya consciente de ello y no podrá ocultarse por más tiempo la realidad que vivimos, de grave ataque a la democracia, y de ahí su toma de posición en un hecho tan extremadamente grave como es el desprecio a la separación de poderes, el despreció al estado de derecho, y el desprecio a la democracia.

¿ Por que tenemos al máximo responsable, el Presidente del gobierno, que opta por una actitud tan irresponsable, tan poco sería, tan desleal, tan reprochable, tan inmoral, tan poco ética, tan miope, tan soberbia, tan poco educada, pero también tan malignamente infantil, y tan diabólica ?

La sociedad civil clama sed de democracia, le exige rectificación plena, pues ha logrado que toda la gente sensata sea de la ideología que sea, da igual, no de crédito a tanta falta de comportamiento democrático y desde luego ninguna convicción y asuncion de los valores democráticos, al igual que ahora ya sin disfraces le exige Europa ante el peligro de su deriva antidemocratica, cuestión que Europa no le va a admitir, como bien le han recordado hace pocas horas desde la Comisión europea, y al más alto nivel .

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda