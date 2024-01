TRIBUNA / ¡No hay derecho!

Miércoles, 10 Enero 2024 07:54

Mario González incide en este artículo de opinión el asunto político de actualidad que marca esta semana en el Parlamento español, con el rechazo de JxCat a apoyar los reales decretos macedonia que propone el Gobierno y que puede marcar el devenir de la recién iniciada legislatura.

JxCat nos va a dar, sin ningún género de duda, la mejor legislatura que se recuerda. Para empezar, es el primer partido político que se planta ante la PPSOE. Hasta ahora, todos se dejaban comprar y punto. Lo hacen porque saben que, a la larga, todo esto les granjeará más votos con los que tomar de nuevo el control de Cataluña y la fuerza necesaria para intentar, otra vez, romper España.

En este contexto, la última exigencia es genial: proponen "incentivos fiscales" para que regresen a Cataluña las empresas que trasladaron su sede fuera durante el golpe del 1-O –incentivos que, por supuesto, pagaremos desde el ‘Resto de España’- y "sanciones" para aquellas otras empresas que, a pesar de todo, no quieran regresar. Sanciones que se pagarán también desde ese ‘Resto de España’, que es donde se encuentran ahora las mismas.

Está claro que la facción socialista de la PPSOE tiene una piedra de siete diputados metida en el zapato de la ‘Frankenstein 2.0’ que le va a triturar el pie a cada paso que quiera dar.

La aprobación de los RDL de los que depende el desbloqueo de 10.000 millones de euros de Fondos Europeos es una clara oportunidad para JxCat para ir hasta el infinito y más allá. Y lo van a hacer. Saben que Sánchez es una serpiente que hará lo que sea para seguir otro día como presidente del Gobierno. Saben también que unas nuevas elecciones son demasiado peligrosas como para que Sánchez se arriesgue a convocarlas. Está claro que la otra facción de la PPSOE, la pepera, tiene la culpa porque como apunta JxCat “el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto para permitir la salida de empresas de Cataluña” haciéndose “complicado de entender que el gobierno actual mantenga en vigor un decreto que perjudica a la economía catalana”. Desde luego, ¡no hay derecho a que después de dar un golpe te penalicen de esta manera! Por eso, JxCat trata democráticamente de “revertir esta situación” favoreciendo a “todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad a pesar de la existencia de este decreto o que se hubieran ido de Cataluña”. Todas tendrán derecho a una prima por soportar el golpe, estén dentro o fuera de Cataluña. Sí señor. A falta de algo mejor con que darles, yo les voy a dar un ‘like’.

También me gusta la advertencia de que no son como ERC. JxCat no va a tragar con esos ‘reales decretos macedonia’ que incluyen regulaciones sobre “materias diferentes e inconexas que dificultan el posicionamiento político” –algo irrefutable (esta vez en serio)- por lo que piden que se retiren, que se negocien previamente con ellos y que se vuelvan a presentar negociados y separados por temáticas. No les gustan las medidas anticrisis, porque la crisis es soportada únicamente por Cataluña; no les gusta el ‘decreto ómnibus’ de la Justicia, porque nadie ha sido tan injusto con Cataluña como el Estado español que, además de robarles, quiere vengarse de Cataluña controlando los procesos contra los golpistas presentes y futuros y suspender la ley de amnistía que tanto les ha costado negociar y, finalmente, tampoco les gusta la reforma del subsidio de desempleo porque los únicos subsidiados deben ser ellos por la infrafinanciación que se arrastran –pásmense- ¡desde la Marca Hispánica!

Aunque no puedo ocultar el placer que siento con todo lo que fastidia a la PPSOE, santo y seña de todas las desgracias que soportamos los españoles, me atrevo a dibujar una solución para este entuerto que nos afecta, lamentablemente, a todos.

Seguramente este sea el mejor momento para que la PPSOE plantee ese referéndum que reclama JxCat, siguiendo el mecanismo habilitado en la Constitución, preguntando a todos los españoles en cada Comunidad autónoma si quieren seguir manteniendo esos privilegios o apuestan por una España de Territorios Libres e Iguales. De ganar la igualdad, el Estado tendría toda la legitimidad para eliminar de raíz todos los beneficios y prebendas de las falsas ‘Comunidades Históricas’. Si alguna rechaza seguir en pie de igualdad, se podrá ir compensando la deuda que mantenga con el resto.

Esa es la única manera de acabar con el actual apartheid político que enriquece a unos a costa de los otros. Lo de la sacrosanta unidad de España no deja de ser otro cuento del adoctrinamiento al que nos tienen sometidos. ¿Quién quiere permanecer unido a los que le parasitan? ¿El que tiene lombrices, quiere mantenerlas dentro de su cuerpo? La PPSOE es la única que quiere mantener esas lombrices porque es tú cuerpo el que todos parasitan. Ahora se trata de saber que vas a hacer tú. ¿Vas a luchar por la igualdad o vas a permitir que te sigan parasitando la PPSOE y JxCat? No hay Derecho a permitir que estos abusos continúen sine die en nombre de la Constitución y de la sacrosanta unidad de España. No te dejes engañar ni un minuto más y lucha por la igualdad. Adelantémonos todos a un nuevo golpe de JxCat.

Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.