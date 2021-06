TRIBUNA / Inadmisible indignidad en Europa

Sábado, 19 Junio 2021 06:58

Amalio de Marichalar incide en este artículo de opinión en la quiebra de la Constitución y de la ley, con la perversión de la concesión de los indultos por encima de lo que prescribe el Tribunal Supremo.

Portugal. El primer Ministro portugués decide formar gobierno con quien ha dado un golpe de estado y está condenado por sedición en la carcel y transcurrida ni la cuarta parte de la pena decide indultar a esos delincuentes para que le sigan apoyando en el gobierno. Los delincuentes no piden el indulto, no de arrepienten, y prometen volver a transgredir la constitución y la ley, para lograr la independencia de una región de Portugal. Aún así, el primer Ministro con informe demoledor en contra del indulto facilitado por la justicia, se lo salta y va adelante. También se apoya para gobernar en los sucesores de quien han causado una tragedia de sangre durante décadas y en neo comunistas con quienes prometió , al igual que con los anteriores no gobernar nunca, por no poder dormir tranquilo. Por cierto, también prometió no dar nunca indultos.

Francia. El primer Ministro gobierna gracias a personajes iguales a los de Portugal y calla cuando en la Asamblea de la Republica francesa, y también en la televisión, el viceprimer ministro y sus socios de gobierno atacan, vilipendian e insultan al presidente de la Republica. No dice nada, ni reprende, y menos destituye fulminantemente el primer Ministro a su viceprimer ministro, y a varios ministros que también insultan al Presidente de la Republica, que además son de una formación imputada y como premio el primer Ministro les respalda a todos públicamente en la televisión.

Gran Bretaña. El primer Ministro gobierna también gracias a personajes iguales a los de Portugal y Francia, y cuando la Reina viaja oficialmente a Gales, para recibir, además, al presidente surcoreano, en visita de estado, el Ministro principal de Gales no recibe oficialmente a la Reina , si acude a una de las reuniones de empresarios, y tampoco asiste a la cena oficial de ese día . El viceministro de Gales tampoco aparece . El primer ministro británico, ni pia y tolera al Ministro principal que plante a la Reina, con decisión en paralelo, además ese mismo día de legalizar también los insultos a la Reina, y mientras se queman en la calle retratos de la Reina, sin que el primer Ministro de Gran Bretaña diga tampoco nada, por supuesto no destituye sobre la marcha al representante de Gales, o haga al menos un leve comentario pidiendo.... o suplicando, alguna normas de cortesía.

Alemania. La Canciller gobierna gracias a los mismos personajes que en Portugal, Francia y Gran Bretaña, y el Vicecanciller y otros ministros insultan , amenazan, desprecian, chantajean y vejan a la justicia, despreciando y minando la división de poderes y la independencia judicial, todos los días, pero la Canciller no dice nada y no reprueba, ni destituye fulminantemente a su segundo ni a sus ministros, y en cambio como compensación, encabeza y se suma a la denigración y ataque diario a la justicia, en su cargo de Canciller en ejercicio, al punto que desde Europa le llaman severamente la atención y de nuevo lo hace el Comisario de justicia europeo para llamar a la cordura y mínima sensatez democrática a un estado miembro.

Italia. El primer Ministro gobierna también gracias a los mismos personajes que lo hacen en Portugal, Francia, Gran Bretaña, y Alemania. y admite que su viceprimer ministro ataque la libertad de prensa, y la libertad de expresión y pensamiento de los ciudadanos y así mismo lo hagan algunos ministros, sin corregir ni exigir volver a la senda del respeto a un valor esencial en democracia. También el primer Ministro decide no hablar ni con la oposición ni con el conjunto de la sociedad para lograr un enfoque y acción común con los fondos europeos, cuando además los informes preceptivos de órganos consultivos, que se desprecian y ocultan, ponen en muy serias dudas los modos de proceder del gobierno, para canalizar las ayudas de Europa, y decide también no dar ni una sola ayuda directa a centenares de miles de pequeños empresarios y autónomos, en medio de la pandemia.

Holanda, El primer Ministro, lo es también gracias a los mismos personajes que en Portugal, Francia, Gran Bretañas, Alemania, o Italia, y resulta que el primer Ministro va a dar unos indultos a unos delincuentes sediciosos que son parte de los que le apoyan y están en la carcel, para así lograr una prórroga como primer ministro y con el pequeño detalle de que los delincuentes, ni se quieren arrepentir, ni han pedido el indulto y prometen volver a delinquir pues quieren la independencia . El primer Ministro desoye el informe del tribunal que juzgó y que impide el indulto a los sediciosos por quebrar la constitución y la unidad de la nación y que no deja resquicio legal alguno para dicho indulto, por no cumplirse ningún requisito necesario. Desoye a la oposición y desoye el clamor general contrario de la sociedad.

El primer ministro dice que es "revanchista" y que la "venganza" no es un "valor constitucional", y ello en contra de una sentencia del máximo tribunal de Holanda, despreciando la justicia y la división de poderes, por tanto los fundamentos de la democracia, y el primer ministro vuelve a decir que hay que ser "magnánimo" y 'comprensivo" con los delincuentes, pero nada dice "magnánimamente" y de forma "comprensiva" de los míllones de holandeses que han sufrido el ataque, el desprecio, la manipulación, la amenaza, el chantaje y el insulto constante de quien quiere destruir Holanda y tampoco dice nada, ni tiene "compasión" ni "magnanimidad" con quienes no piensan como los delincuentes....ni los llama y los desprecia .

En Portugal, Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, de repente pasa lo mismo que en Holanda y sus primeros ministros y Canciller deciden que a unos delincuentes que han asaltado esas naciones, para romper su unidad quebrando la constitución y la ley, y declarando no sólo no querer arrepentirse sino que lo van a intentar de nuevo por distintas vías, hay que indultarlos..... y claro, recordamos que son primeros ministros y Canciller gracias a los votos de los delincuentes y de quienes prometen la destrucción de Portugal, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, y Holanda.

Como no hay dos sin tres, simultáneamente, todos los primeros Ministros y la Canciller de las naciones citadas , han decidido acercar a asesinos terroristas condenados a las provincias de donde proceden, dando la espalda a las familias y el dolor de las victimas de tantos crímenes, se descubren informes de la policia especializada de esos países denunciando y probando la existencia de planes terroristas de organizaciones afines a los que están encarcelados por querer destruir las naciones anteriores y los primeros Ministros y la Canciller, callar, pues están en plena negociación de sus indultos, que a su vez les permitirán seguir siendo la cabeza ejecutiva de dichos países.

En medio de tanto despropósito, perversion, vileza e infamia, los jefes de esos ejecutivos insisten en dar indultos a quien promete querer delinquir nuevamente y acosa perversamente al estado, pues hay que ser "magnánimos" y "comprensivos", pero nada de "magnanimidad" y "comprensión" con quienes respetan la constitución y la ley en el parlamento ni con ningún representante de la sociedad, sometido a ella . Se supone que si además los jefes de gobierno consideran " revanchistas" y "vengativos" tanto a los tribunales sentenciadores como al conjunto de la sociedad que está alarmada, y que es la única que cumple la ley, al menos tendrían los jefes de los ejecutivos que reunirse con todos los que guardan y respetan la ley y la constitución, para proponer en ese marco, y no en ningún otro, un indulto, ante tal excepcionalidad - tal y como se actuó en unión de criterio tras el golpe de estado a esas naciones - y no despreciarles como interlocutores airadamente y a la vista risueña de los delincuentes.... La cuestión es de una inmoralidad tal que no tiene precedentes, contraviniendo informes demoledores del órgano judicial competente que no dejan un milímetro a interpretación en cuanto a la imposibilidad legal de concesión de indulto, pero entiéndaseme bien, todo lo anterior es una simple elucubración y un supuesto teórico en el que nada de lo dicho tiene que ver con ninguno de los paises citados. Les pido encarecidamente perdón por haber siquiera haberme atrevido a escribir sus nombres.

Permítanme solo un supuesto más. ¿Alguien imagina alguna de las naciones citadas donde los primeros Ministros y la Canciller, se pasearan con el presidente de Estados Unidos durante cuarenta segundos por primera vez desde su acceso a la presidencia sin haber hablado durante siete meses previos y dijeran que han hablado con el mandatario americano de los planes de la OTAN, de una gira Iberoamérica por varios países y de la agenda progresista que une a esos países con Estados Unidos? De aurora boreal....

Pues estimados lectores, todo lo anterior desde el comienzo de este artículo es lo que sucede, ello si, en España y solo aquí . Pido nuevamente perdón, desde lo más profundo, a los paises que he puesto como ejemplo. Nada queda ya abierto a ningún tipo de interpretacion que exima o disculpe en nada. La indignidad más escandalosa, perversa, anti democrática y ruin es la que quiere justificar el gobierno, y las naciones que he citado junto al resto de democracias de Europa y del mundo no pueden dar crédito. Su alarma es absoluta.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda