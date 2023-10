TRIBUNA ¡Halowis!

Lunes, 30 Octubre 2023 16:28

Mario González, siguiendo al economista Ramón Riera, contradice en este artículo de opinión a los que piensan que en España la economía va viento en popa. Todo lo contrario: España es un país quebrado mientras sigue de celebraciones.

Se acerca ‘El Día de Todos los Santos’ que, en la tradición española, era negro y triste, pero sin monstruos, como quería la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sin embargo, lo que realmente se abre paso ahora es ‘halowis’ –Halloween, en la tradición anglosajona- porque es mucho más divertido, con monstruos y con lo que haga falta, exactamente igual que la ‘Frankenstein 2.0’ de Sánchez.

Los agoreros de la derecha sociológica –la derecha política ya no existe- se congratulan mientras se limitan a presentarnos toda una serie de males que aparecerán con el advenimiento del gobierno ‘Frankenstein 2.0’, organizando manifestaciones, pronunciando discursos altisonantes y colocando a Leonor por encima de todos los Santos cuando saben perfectamente que todo es una gran mentira: que no han hecho nada antes, que ahora tampoco harán nada ni contra la amnistía –bastaría jurar eliminarla y perseguirles en cuanto Sánchez decaiga- ni contra todo lo demás y que además Leonor ni pinta nada ni nos va a salvar de nada, nunca.

Al gobierno de Sánchez –que, no nos engañemos, es un gobierno de la PPSOE- y a la Iglesia –yo también te creo hermana- no le gustan los monstruos, ni estos días ni ningún otro, porque eso al final corta el buen rollo de ese sistemita que se han montado entre todos a nuestra costa y precisamente por eso la reciente conferencia del economista José Ramon Riera ha sido convenientemente silenciada, opacada, por los grandes grupos de desinformación y por el equipo de opinión sincronizada que apuestan devotamente por Leonor y la amnistía general, para cualquier golpista que no sea militar, como bálsamo de fierabrás para curar todos los males que sacuden a España en estos momentos.

El Sr. Riera es muy simpático y no aterroriza a nadie cuando afirma que "España es un país hoy quebrado, sostenido gracias al Banco Central Europeo, que ha comprado toda la deuda que le ha dado la gana desde el año 2020 hasta el 202"» porque "para generar un euro de riqueza el Gobierno gasta 3,2 y se endeuda en 6,5" concluyendo que "no hay una compañía que se sostenga endeudándose en tres y gastando dos para generar un euro de riqueza".

El resto del discurso es hasta gracioso -convenientemente trivializado- cuando expone que la economía española, en estos últimos 5 años, "ha crecido un 4,3% en términos reales. Lo malo es que el PIB per cápita sólo crece un 0,6%. Esto significa, en términos reales, que todos los españoles hemos ganado 30 euros más al año, una miseria" frente a las subidas de precios de todos los activos necesarios para la vida (energía, comida, etc…) y a la constante subida de impuestos pasando "en la época marianista, de drenar la economía española en 444 mil millones de euros en cinco años a recaudar 570 mil millones de euros. Es decir, un 28,5 ha incrementado la recaudación del Gobierno de la Nación" que no sirve para nada cuando el Gobierno de Sánchez gasta "muchísimo más dinero y ha terminado incrementando los gastos en un 32%, lo que ha llevado a que nuestra deuda a aumentar en un 27%" por lo que España no podrá sobrevivir sin adoptar tres medidas básicas con la debida consistencia: (i) "un plan de reactivación económica para que la economía crezca un 3% acumulado durante los próximos años"; (ii) "una bajada automática de los gastos de un 3% acumulativo cada año", y (iii) una bajada anual del "3% de los impuestos y dejar que la economía fluya". ¿Truco o trato?

Aunque no lo parezca, la UE no está mucho mejor: Riera asegura que "Europa ya está a cierre del año pasado en 13,2 billones de euros de deuda acumulada. Es decir, la Unión Europea ha tenido que gastarse dos euros y endeudarse en tres para crecer uno" por lo que también "Europa está quebrada en los últimos cinco años", aunque sus números sean mejores que los españoles: "la UE, en cinco años, ha crecido un 7,2% frente al 4,3 de la economía española … que tampoco es para tirar cohetes … pero los impuestos en Europa solo han crecido un 22%, y el gasto público un 29%, y la deuda un 24%».

Sin embargo, lo importante es celebrar ‘halowis’, celebrar la llegada de la convivencia con Sánchez, la humanidad desbordante del pueblo palestino y de Hamás… mientras sepultamos a una España que, gracias a la PPSOE, ya está mucho más muerta que viva. ¡Feliz ‘halowis’ grupo!… soy la Vane, dejadme que os ponga una canción: ¡No te quieres enterar… no te quieres enterar ye ye…!

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.