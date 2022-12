TRIBUNA / Carta abierta al Sr. presidente del Gobierno (2)  

Amalio de Marichalar le pide al presidente del Gobierno; Pedro Sánchez, en este artículo de opinión, que dimita por dignidad, ante la alarma social que están provocando sus decisiones.

Señor Presidente: España no puede depender de sus cambios de humor, ni de sus veleidades.

Todo lo que usted prometió antes de las elecciones, lo ha tornado por capricho suyo y obligado por los enemigos declarados de España, en un auténtico disparate con acoso a las principales instituciones y quiebra de la obligada lealtad suya a la Constitución y al Estado de Derecho.

Menos mal, que esta semana también, los catalanes que cumplen y respetan la Constitución y la ley, han desagraviado al Rey, ante su falta de respeto institucional, este lunes, al igual que hacen sus actuales socios - con los que usted prometió no pactar y endurecer las penas de sus delitos -, que atacan la Constitución y la ley, y su desprecio institucional, cuando el Rey viene a Cataluña.

Le escribí la semana pasada, y en esta, de nuevo, me veo obligado a decirle como uno de los 47 millones de españoles que es muy grave lo ocurrido el lunes con la decisión del Tribunal Constitucional, e inmediata salida a la televisión pública en perfecta secuencia la presidenta del Congreso, el presidente del Senado y cerrando el ministro de la Presidencia acatando - lógicamente- la decisión del TC pero acto seguido poniendo en duda ante todos los españoles, ante todos los europeos y ante el mundo dicho fallo, así como la acusación institucional de mala praxis y ataque a la democracia de la oposición, por decirlo muy suave, vislumbrando todos un espectáculo inédito… así que, después de ello, nos preguntamos cómo es posible todo esto.

El mismo lunes antes de la decisión del Tribunal Constitucional, el ex ministro socialista Cesar António Molina declara que la reforma del Código Penal “es un asalto a la democracia“.

Al día siguiente continúan los ataques al TC y a la oposición poniendo en duda su voluntad democrática, y el CGPJ vota la elección de magistrados para el TC que bloquea la mujer del Sr Conde Pumpido por no abstenerse en la votación como es preceptivo, al presentar otro candidato que favorecería la elección a la presidencia de su marido . El miércoles en el Congreso y en el Senado usted defiende que se esta haciendo un ataque a la democracia con el único argumento de que la oposición no reconoce su legitimidad como presidente de gobierno - que nadie pone en duda - , no atiende las ya “exigencias”, que no recomendaciones, de Europa para advertirle que los jueces los eligen los jueces, y tampoco acepta la mano tendida, varías veces, del jefe de la oposición para reclamarle volver al sentido común y ofrecerle acuerdos inmediatos de estado, sobre la base de lo que usted ofreció y prometió a sus electores . No solo no acepta la mano tendida - insisto, sobre el programa electoral que usted prometió -sino que asegura ir con todos los medios y nuevas vías a lograr su objetivo en contra de la elección constitucional del CGPJ y del TC , así como de la aprobación de la eliminación de la Sedicion y rebaja de la malversación . El mismo miércoles el presidente de la Generalidad admite ufano que ahora si se pueden poner en marcha las leyes anuladas por el Constitucional y que preparaban la sedición. Usted calla, luego otorga.

También, el miércoles, el Tribunal Constitucional ratifica la decisión tomada 48 horas antes, para paralizar su reforma para facilitar la renovación del TC, y colocar personas de su mismísimo gobierno, para que aprueben, - como es público y notorio, con cualquier interpretación, en su momento, su voluntad legal,- en una maniobra en el último minuto del Senado, apoyado por la fiscalía , y todo bajo sus instrucciones.

El jueves, usted logra en el Senado anular la sedicion, abriendo el camino a nueva rebelión tal y como anuncian diariamente los “ex” sediciosos y abarata la malversación para que el jefe sedicioso pueda votar y beneficiarse ampliamente los que están pendientes de juicio por dar un golpe al estado en el 17; y entre ellos un fugado de la justicia con residencia pagada por todos los españoles en Bélgica, así como abrir la puerta a facilitar la corrupción, de manera flagrante.

No le hago mas que un mínimo resumen de su magnífica semana que incluye que uno pueda decidir si es hombre o mujer según le venga en gana, o la libertad del atentado a la vida sin siquiera consentimiento de los padres a las menores que decidan abortar. Por cierto, mientras, nos olvidamos de sus engañosas apreciaciones en los datos económicos y sociales que no responden a los informes serios y tambien nos olvidamos de su impedimento a poder cumplir sentencias, para hablar español libremente en España, como en Cataluña, pero también en Baleares , País Vasco o Valencia. No hablemos de despreciar la educación, donde España empieza hace un par de siglos, y todo con una maravillosa perspectiva de género que obligará a los personajes a salir de sus tumbas por no cumplirla, y hay también que asaltar sectariamente la universidad e imponer no hablar español, si se prefiere, por aquello de que los españoles somos marcianos extremistas … He estado en Barcelona hace un par de días en la presentación del libro “Los catalanes Si tenemos Rey”; en un homenaje sin precedentes de la sociedad civil de base y de todos los sectores de Cataluña, que respetan y cumplen todos los días la Constitución y la ley . Allí estuvieron también todos los partidos que respetan y cumplen la Constitución y la ley y se hizo un profundo homenaje al Rey que es el Jefe del Estado y piedra angular del arco constitucional. Fue un profundo reconocimiento y agradecimiento de quienes en mayoría silenciosa están pisoteados todos los días por las instituciones de Cataluña -a las que usted facilita nueva rebelion- , y que quisieron transmitir al Rey su cariño y respeto, con una larguísima ovación, por tantas veces que es despreciado por las instituciones de Cataluña y donde usted no dice nunca nada . Fue así mismo un acto de desagravio por lo ocurrido el lunes en el AVE de Murcia donde usted no supo o no quiso mantener el respeto debido al Rey que es el Jefe del Estado, y donde Europa entera, y el mundo entero ha podido comprobar sus maneras, de lo que no ha pedido públicamente perdón, teniendo estos días tiempo suficiente para hacerlo, ergo queda usted como presidente de Gobierno retratado de forma pionera e inédita, en el mundo, en personas de su responsabilidad.

De nuevo le pedimos que dimita por dignidad. La calle clama, y está provocando enorme alarma social, así como gravísima quiebra de la seguridad, y mientras, sus mismos compañeros de partido no dan crédito a lo que usted hace .

¿Usted escucha, o le da exactamente igual? Usted está logrando algo único. Desde el mismísimo Gobierno atacar la esencia y base del ordenamiento que le eligió y gracias al cual es usted presidente del Gobierno, desvirtuando instituciones, legislando anticonstitucionalmente como hemos visto estos días y permitiendo cambios legales inimaginables impuestos por los enemigos de los españoles para facilitar a las claras sus planes de rebelion. Atacando usted el marco constitucional con absoluta deslealtad, y la buena fe, base del comportamiento y respeto constitucional, que usted ha destruido, igual que sus socios enemigos de España . Ellos, gracias a la Constitución ejercen sus cargos institucionales en Cataluña, pero desde esa legitimidad y legalidad, deslealmente construyen, con su plena ayuda y promoción, una fórmula tipo Venezuela para quebrar y destruir la Constitución que les faculta y sin la cual jamás podrían haber accedido a ser lo que son . Usted está en la misma tesitura : aprovecha, como le decía, su alto cargo, para pervertir y destruir el marco constitucional que le eligió. Pero además, está conscientemente actuando para destruir la convivencia entre los españoles. Eso es el mayor delito contra la mínima ética, que alguien puede cometer. Dimita por dignidad.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda