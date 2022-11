Teruel Existe rechaza PGE de 2023

Domingo, 27 Noviembre 2022 08:28

Teruel Existe ha condicionado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado 2023 a la mejora de las ayudas de funcionamiento.

Durante la tramitación de los Presupuestos Generales de 2023 en el Congreso Teruel Existe ha intentado mejorar la propuesta inicial del Gobierno para la aplicación de las Ayudas al funcionamiento de empresas en zonas poco pobladas, Teruel, Cuenca y Soria, expresando desde el primer momento con claridad que esta modificación sería el condicionante para el apoyo en la votación de los Presupuestos.

Esta posición fue transmitida por Teruel Existe, acompañada de varias alternativas para su implantación para lograr el incremento de las ayudas siguiendo los valores económicos que han dado resultado en otros países, y por lo tanto podrían ser garantía de eficacia para revertir la despoblación manteniendo el empleo existente y generando nuevos puestos de trabajo.

En los plenos, en las comisiones, y mediante negociaciones directas, han defendido con convicción, desde hace tres años, esta medida.

Guitarte ha relatado cómo han trasladado al Congreso la demanda, los planteamientos justificados en estudios rigurosos, y también la visión y el sentir de los agentes sociales y económicos de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria que día a día se enfrentan a los problemas asociados con la despoblación.

Recuerdan que desde el Gobierno y los grupos de la cámara se han escuchado palabras de apoyo, “aparentemente, porque el resultado es que no hay movimiento sobre la posición inicial del Gobierno, que crea las ayudas al funcionamiento pero con una infradotación muy muy severa”.

Las ayudas serán equivalentes aproximadamente al 1% de los costes laborales cuando la Comisión Europea autoriza hasta un 20 por ciento de estos costes y “cuando la práctica y la teoría económica aconseja que se llegue al menos al 10% de los costes laborales”, ha apuntado Guitarte, por lo que ha asegurado que estos números señalan que “o bien el Gobierno no se cree estas ayudas, o bien la despoblación no es su problema”.

Guitarte ha recordado que la disposición adicional 123 de los Presupuestos Generales de 2022 fijaba la obligación de que se aplicase en 2022, y que se fijase con el máximo aprovechamiento que permite la Unión Europea.

Sin embargo “hoy, 24 de noviembre, no hay intención de cumplir esa norma. Al contrario, se pospone para un año más tarde y, además, se fijan unas cantidades tan bajas que necesariamente su impacto para el objetivo de revertir la despoblación será nulo.

Se diría que el Gobierno se ve obligado más allá de su propia convicción y que presenta una medida más de cara a la galería que pensando en la eficacia de la misma”.

Ha defendido que en los países europeos que se han dotado de medidas similares, estas ayudas han fortalecido las iniciativas e impulsado la economía de los territorios despoblados, siendo verdaderas palancas para asentar población e incrementar las actividades económicas

. En relación con esta experiencia, Teruel Existe ha insistido una vez más en una bonificación de 10 puntos porcentuales en las cotizaciones empresariales de los contratos del Régimen General de la Seguridad Social y una ayuda similar para las personas que realizan su actividad en el régimen de autónomos, y tanto para actividades existentes como para las de nueva creación.

Guitarte ha defendido ante el Gobierno que la demanda de incrementar estas Ayudas es de toda la sociedad de la provincia de Teruel y de los Agentes sociales y económicos de las tres provincias afectadas.

Por todo lo expuesto, Tomás Guitarte ha reafirmado el voto en contra al proyecto de Presupuestos, argumentando que será “un no lleno de responsabilidad. Un no que es la respuesta de la provincia de Teruel y de las provincias despobladas a continuar en el olvido de los sucesivos gobiernos, un no que expresa, una vez más, las razones de la crisis territorial que nos trajo al Congreso”.