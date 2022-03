Sánchez apunta "acuerdo de país" para efectos de guerra

Miércoles, 23 Marzo 2022 14:37

El presidente del Gobierno ha expresado hoy en el Congreso su convencimiento de que esta semana se alcanzará un acuerdo con el sector del transporte para amortiguar los efectos del alza de los combustibles. Además, ha reiterado que, tras el diálogo con los socios europeos, los agentes sociales y los partidos, el próximo Consejo de Ministros aprobará el plan para distribuir de manera justa las cargas de la invasión de Ucrania.

Transcripción de las preguntas al presidente del Gobierno en la sesión de control en el Congreso de los Diputados

En la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha subrayado que el Gobierno está trabajando tanto en el ámbito internacional como en el interno para responder a las consecuencias de la invasión rusa.

Unos efectos -ha señalado en su contestación a Concepción Gamarra, del Grupo Parlamentario Popular- que se producen en una legislatura que ya estaba marcada por la pandemia del COVID-19.

El presidente ha explicado que, en el marco europeo, el Ejecutivo está buscando una "respuesta común a un problema común que es el precio de la energía". Y dentro de España, está dialogando con los grupos parlamentarios en una ronda de contactos que concluye precisamente hoy, con las comunidades autónomas -como se constató en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma- y con los agentes sociales.

La meta: construir "un acuerdo de país" sobre el plan frente a las consecuencias económicas de la guerra que se aprobará en el Consejo de Ministros del 29 de marzo.

El Gobierno también está negociando con los sectores económicos afectados, según ha remarcado Sánchez, que se ha declarado "convencido" de que, como ya ocurrió el pasado diciembre, esta semana se llegará a un acuerdo con el sector del transporte "para amortiguar muchas de las consecuencias del alza del precio de la gasolina y del gasoil".

Acogida de los refugiados

Al responder a la cuestión planteada por Gabriel Rufián, del Grupo Parlamentario Republicano, el jefe del Ejecutivo ha incidido en el valor de ese diálogo.

Unido a las resoluciones y las conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo -ha argumentado-, permitirá alcanzar un buen acuerdo sobre cómo afrontar los efectos de la invasión, proteger a los colectivos más vulnerables y distribuir con justicia "las cargas económicas de la guerra entre la población y entre las empresas".

El presidente ha destacado que los primeros en soportar esa carga son los refugiados procedentes de Ucrania. La invasión -ha apuntado- ya ha causado tres millones y medio de desplazados, según los datos de Naciones Unidas.

España ha habilitado tres centros logísticos de acogida, en Alicante, Barcelona y Madrid, y va a proporcionar toda la atención que necesiten los refugiados "desde el punto de vista legal, social y sanitario".

En su intervención, Pedro Sánchez también ha repasado las medidas que el Ejecutivo ha adoptado en los últimos meses ante el incremento del coste de la energía, como la reducción del 60% de los impuestos del precio de la luz, la rebaja del 80% de los peajes a la industria electrointensiva y la protección de más de 1,2 millones de hogares vulnerables.

Justicia social y territorial

A juicio del presidente, no se puede reprochar al Gobierno no haber actuado antes para evitar la carestía energética ni tampoco que ahora esté dialogando para acordar el mejor plan posible. "No se puede decir que si no dialogamos, imponemos, y si dialogamos, llegamos tarde. Dialogamos, acordamos e implementamos las políticas el próximo 29 de marzo", ha manifestado en su contestación a Íñigo Errejón, del Grupo Parlamentario Plural.

Pool CongresoSánchez ha asegurado que el plan ante los efectos de la invasión de Ucrania se va a basar en los mismos principios de justicia social y territorial que han guiado al Ejecutivo frente a la pandemia del COVID-19. Una política -ha indicado- que se concretó en medidas como el 'escudo social', el despliegue de los créditos ICO a las pequeñas y medianas empresas, las prestaciones a los autónomos y los ERTE que han protegido a más de tres millones y medio de trabajadores.

"Son todos logros, avances sociales que al final también se han visto materializados en una reforma laboral acordada con los agentes sociales", ha sostenido.

El Gobierno -ha afirmado- es consciente de la "zozobra" de la ciudadanía y va a emplear todos los mecanismos para responder de manera equitativa a los efectos de la guerra. "Una guerra que solo quiere una persona, que no quiere Ucrania, que no quiere Europa, que por supuesto no quiere España", ha manifestado.