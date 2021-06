La lección de realidad sobre el reto demográfico

Jueves, 03 Junio 2021 07:46

La escritora y periodista Ana Iris Simón ha dado una lección de realidad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de su iniciativa "Pueblos con futuro". Por encima de las medidas del Gobierno para el medio rural en su Plan España 2050, ha puesto el sentido común.

El presidente del Gobierno ha presentado este fin de semana su iniciativa Pueblos con futuro, un proyecto con 130 medidas para activar económica y socialmente las áreas rurales que se engloba dentro del Plan España 2050.

En el acto ha intervenido Ana Iris Simón, autoria de "Feria", un libro donde relata su infancia en su pueblo, Ontígola (Toledo) y su experiencia en el mundo rural.

En su discurso, con altas dosis de crítica a la gestión de las administraciones, ha comparado la vida que tuvieron sus padres y la que se enfrentan diariamente los jóvenes españoles

"Está muy bien ayudar a empresas ecológicas y ponerle wifis al campo. Pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para las placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos", ha subrayado.

La escritora ha reconocido que, a sus 29 años, envidía la vida que tenían sus padres a su edad, con una hija ya de 8 años y esperando un segundo hijo.

"Con 28 años he vivido tres EREs y mi contrato temporal finaliza dos días después de la fecha programada para mi primer parto. No tengo coche ni hipoteca, porque no puedo. Así que si realmente quieren plantarle cara al reto demográfico apuesten por las familias", ha espetado delante de Sánchez.

La escritora ha subrayado que para hacer esa apuesta por la familia antes, "cualquier plan demográfico ha de pasar, en primer lugar, por fomentar el acceso al trabajo y a la vivienda".

"Que los jóvenes de pueblo no nos veamos obligados a hacinarnos en grandes ciudades y se vacíen hasta las capitales de provincia pasa por revertir lo que nos trajo aquí", ha denunciado.

Simón ha considerado que cualquier plan demográfico "pasa por reindustrializar el país, por una regulación inmobiliaria sin medias tintas y por medidas que beneficien nuestros productos frente a los de fuera. Recuperar, en definitiva, la soberanía perdida. Apostemos por las familias, por darles beneficios fiscales, al contrario de lo que se proponía hace unos días".

La periodista ha señalado que la aldea global ha arruinado la aldea local y mientras su abuelo, en la década de los 70, podía mantener ocho hijos con 12 hectáreas de vides, ahora su primo Rubén, el único que aún se dedica al campo, se las ve y se las desea para poder sacar adelante a sus tres hijas.

"Y aun así es un afortunado por tener familia. Porque la mayoría de los de mi edad no la tiene, señorías. Muchos se sorprenden de que vaya a tener un hijo a los 29: nuestra media de edad para el primero es de 32. En España hay más madres de 40 que de 25. Y es normal: tenemos un 40 por ciento de paro juvenil y los salarios de los jóvenes son un 50% más bajos que en los 80. Y así, ¿cómo no envidiar la vida de nuestros padres?", ha sentenciado.