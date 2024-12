Feijoó: "Sanchez no merece ya irse con un mínimo de honor"

Domingo, 01 Diciembre 2024 14:48

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha señalado hoy en Valladolid que, llegados a este punto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no merece irse con un mínimo de honor.

“¡Aguanta, Pedro! No dimitas. ¡Aguanta, Pedro! Porque te vamos a echar los españoles, libre y democráticamente, con principios y con la dignidad que tiene España y ya no tiene ni su gobierno ni su presidente. España tiene más grandeza que quien la preside”, ha destacado el líder popular.

“Lo haremos porque lo necesita este país, las familias que no llegan a fin de mes, porque los jóvenes quieren estudiar, trabajar, tener una vivienda y que no se limiten sus proyectos de vida. Y lo haremos con ilusión y esperanza. Exactamente lo que no hay en el Congreso del PSOE y lo que merece España”, ha apuntado.

Feijoó ha señalado que Sánchez no va a dimitir y aguantará lo que dejen sus socios, aunque “con todo lo que ha pasado, lo que han hecho, lo que han ocultado, lo que han mentido, lo que se va sabiendo y lo que aún no se sabe, lo normal sería que este Gobierno no pasase una noche más en ese centro de negocios familiar llamado Moncloa”

“Allá los socialistas que, en lugar de alzar la voz, permiten que se arrastre a todo el partido a los líos del círculo más cercano, el hermano y la mujer de quien vuelven a elegir como secretario general. Son todos ya tan culpables como él. Allá ellos en su decadencia y su desmoronamiento. Es su problema, pero los españoles no vamos a permitir que sea el problema de toda España”, ha enfatizado.

Además ha lamentado que la igualdad para el PSOE sea “privilegiar a los que más tienen; su pluralidad, la censura a los medios; su democracia, que pesen más las maletas de Delcy que los votos de los venezolanos o su feminismo, Errejón, Tito Berni y los pisos pagados con los impuestos de los españoles”

El líder del PP se ha comprometido a poner las instituciones del Estado al servicio de los ciudadanos y no “al servicio del sectarismo y la desvergüenza”, romper “los bloques a diestra y siniestra” y dedicar sus esfuerzos a que “los españoles puedan vivir mejor”

En esta línea ha avanzzado que el PP volverá a poner los problemas de la gente en primera línea, a elevar el nivel de exigencia y a recobrar el significado de servicio que ha de tener la política.

“Ya está bien de la política que no sirve para nada. En la política se está para servir”, ha enfatizado, antes de señalra que quien después de lo ocurrido con la DANA sale a decirle a los afectados que él está bien mejor que no vuelva a hacer nada más.

“Quien tiene como máxima aspiración que todo siga igual y lo único que puede prometer es más de lo mismo no garantiza ningún porvenir”, ha subrayado.

Feijoó ha asegurado que quien ha agravado problemas durante estos casi siete años no los va a solucionar ahora, y quien cada día, en todo este tiempo, ha sido cada vez peor gobierno y peor presidente los días por delante seguirá siendo aún peor gobierno y aún peor presidente

Además ha agradecido a los que han puesto el PP al servicio de los afectados por la Dana y reitera que “Valencia somos todos”.

“No vamos a parar hasta que puedan reconstruir sus pueblos, sus trabajos. Así entendemos la política. Así entendemos nuestro país. España somos todos”, ha sentenciado.

Por último ha pedido que por encima del PP se pongan los intereses de los ciudadanos y explica que no quiere “un partido intransigente y de pensamiento único, sino un partido abierto, no quiere un partido soberbio y de culto al líder, sino uno con humildad y exigente con quien lo lidere”

“Yo no estoy aquí para que se me dé la razón en todo, para solo escuchar alabanzas, que se me permitan los engaños y las mentiras. No estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez. No soy yo ni nunca lo seré”, ha recalcado.