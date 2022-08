Feijóo pide a Sánchez buscar consensos

Domingo, 28 Agosto 2022 14:00

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Ejecutivo que comparezca en el Senado y busque consensos, refiriéndose al problema energético, donde sostiene que "cada territorio tiene que saber lo que ha de hacer, cada sector ser escuchado antes de tomar decisiones y abandonar corbata y escaparate como única forma de solventar el problema".

"Hablemos y entendámonos", le ha dicho a Sánchez, y ha explicado en qué: bajar impuestos, reducir ministerios, pactar un plan energético, eliminar el término disminuidos de la Constitución, lograr más médicos, seguridad nacional o para garantizar la independencia de la justicia.

"Comparezcamos, hablemos, reflexionemos y entendámonos”, ha señalado el presidente del Partido Popular, quien ha apostado por una fórmula de gobierno basada en el trabajo, las propuestas y la educación

El líder del PP ha inaugurado el curso político en un acto en el que ha vaticinado el "ocaso" de la "política del apaño" que atribuye al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reprochado los insultos de los ministros y la falta de interlocución con el jefe del Ejecutivo.

La propuesta ha sido recogida este domingo por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien asegurado que el presidente, Pedro Sánchez, estará "encantado de debatir" con el presidente del PP en un 'cara a cara' en el Senado.

En una intervención desde la Embajada de España ante la Santa Sede, el ministro ha aprovechado para desafiar al dirigente popular, que el sábado criticó duramente la política económica del Gobierno.

Feijóo ha subrayado que “se puede gobernar con más seriedad y solvencia que Sánchez”, cuya forma de gestionar está “agotada”.

“Ya solo le queda la resistencia”, ha asegurado.

Además ha apostado por la “moderación que practica la inmensa mayoría de españoles” y por dejar de subir impuestos, reducir ministerios, impulsar un plan energético que haga compatible ahorrar y proteger el tejido productivo, reformar el artículo 49 de la Constitución y aprobar un MIR extraordinario

“Para un acuerdo por la seguridad nacional; para que me explique la política exterior de mi país y qué está pasando con Argelia; para garantizar la cordialidad lingüística y la independencia de la Justicia, aquí estoy”, ha apuntado a Sánchez “El gran dilema de la política española hoy no será entre socialistas y populares, sino entre quienes quieren agitar y quienes aspiramos a sosegar”, ha resaltado. “Nuestro país se parece cada vez menos a su Gobierno y más a las políticas de moderación, centralidad y reformistas que plantea el PP”, ha afirmado Feijóo, quien ha alertado de que “la mayoría de los españoles se está dando cuenta de que no está condenada a lo que Sánchez está haciendo ni con quién lo está haciendo” Feijóo ha asegurado que “la amalgama de partidos y subpartidos que dirigen España en este momento son un gobierno sin futuro” y que “un Gobierno deja de tener futuro cuando la mayoría de los ciudadanos no se reconoce en él” Además ha denunciado que el Gobierno “se está entregando y dándolo todo” en atacarle, equiparándole incluso con Putin. “Ya es el colmo”, ha censurado y ha recomendado a Sánchez que ponga solo a un ministro a insultarle para que “todos los demás se puedan dedicar a trabajar y a hablar con nosotros”

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reprochado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no “arrime el hombro cuando España más lo necesita" y le ha emplazado a que diga qué intereses defiende.

Montero, que ha intervenido en un acto de partido en Ronda (Málaga), ha calificado al partido popular de “negacionista y obstruccionista” por “decir que no” a medidas como el transporte gratuito o al incremento de las becas, lo que muestra, según la ministra, que el PP no apoya a los trabajadores y a los jóvenes.

Considera necesarias las opiniones de todos en un PP en el que el “pensamiento único no tiene cabida”. “Si Sánchez manda callar a sus compañeros y busca el aplauso unánime, es su problema. Y si quiere a su alrededor un monólogo que le aplauda, haga lo que haga, así le va”

Aspira que el PP sea un “conjunto de los mejores” y la mejor propuesta porque “España no está para ególatras ni egoísmos, sino para que la sirvamos”

Apuesta por que su partido logre mayorías contundentes y el apoyo mayoritario de los españoles. “No renunciaremos al voto de ningún ciudadano”, concluye