El Gobierno regula la prevención del consumo de bebidas alcohólicas de menores

Martes, 11 Marzo 2025 22:17

El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes, para su tramitación parlamentaria, el proyecto de ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en las personas menores de edad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha concretado que se trata de una legislación estatal pionera que armoniza las leyes existentes en la materia en el territorio, incluye medidas nuevas, responde a una preocupación social que hay que abordar de manera urgente y viene respaldada por las recomendaciones de una comisión parlamentaria.

Los datos de la última Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES), reflejan que el alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizado entre estudiantes de 14 y 18 años.

Además, según ha remarcado la ministra, el 93 por ciento afirma que, a pesar de las restricciones existentes, el acceso a las bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas y bares es casi libre.

García ha explicado que los objetivos de la ley son prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y protegerlos de sus efectos, crear entornos seguros y saludables para la infancia y la adolescencia y dotar de herramientas eficaces a los sectores que trabajan con estos colectivos para promover hábitos saludables.

"La evidencia científica es clara: no existe una cantidad segura de alcohol de cualquier tipo que no implique un impacto negativo en la salud. Beber alcohol de forma moderada no aporta ningún beneficio a la salud", ha remarcado la ministra.

La titular de Sanidad ha avanzado tres ámbitos concretos de actuación de la norma: la prevención en el consumo, su regulación y la regulación de la publicidad.

El consumo de alcohol queda prohibido para los menores de edad, así como para todas las personas en los espacios donde la presencia de menores sea mayoritaria, como centros educativos, deportivos o de ocio.

La ley prohíbe la venta y exposición de bebidas alcohólicas en establecimientos que están destinados principalmente a menores, como puedan ser jugueterías que también vendan alimentos o bebidas, ha apuntado García.

Además, la ministra ha indicado que las máquinas de autoservicio deberán contar con mecanismos que impidan la adquisición de bebidas a menores y no podrán instalarse en la vía pública o en espacios en los que esté prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

En cuanto a la publicidad, la ministra ha resaltado que se prohíbe la publicidad de alcohol dirigida a menores, así como aquella que use imágenes, mensajes o términos que minimicen sus riesgos para la salud y los asocien con la infancia o la juventud.

Se prohíbe el patrocinio de bebidas alcohólicas y de empresas en los espacios públicos dirigidos a menores y en las actividades formativas para profesionales de la sanidad, de la enseñanza, del deporte o de los servicios de infancia y juventud.

Se prohíbe, también, el emplazamiento de cualquier tipo de comunicación comercial, incluida la publicidad, en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil.

Esta medida tendrá efectos a partir de un año después de la publicación de la ley.