El Certificado Verde Digital facilitará la movilidad

Sábado, 17 Abril 2021 08:51

El Certificado Verde Digital de Vacunación facilitará la movilidad en el ámbito de la Unión Europea, garantizará la protección de la salud pública y permitirá retomar progresivamente la actividad económica de forma segura.

Así lo ha destacado en rueda de prensa el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, Alfredo González, quien ha explicado que el Gobierno de España y las Comunidades ya han comenzado a trabajar en la implantación del Certificado Verde Digital en nuestro país para cumplir los plazos establecidos.

La intención del Gobierno de España, ha adelantado, es tener implantado el Certificado Verde Digital en junio, de modo que pueda estar operativo a finales de ese mes y estar a pleno funcionamiento para la campaña de verano.

En este sentido, cabe señalar que España cuenta con varios sistemas de información que favorecen la implantación -REGVACU, SERLAB, Spain Travel Health (SpTH)-.

González ha remarcado el importante paso dado en el día de ayer con la postura común acordada por los gobiernos de la Unión Europea sobre el borrador del reglamento.

"Se inicia ahora una nueva fase de negociación con el Parlamento Europeo con el horizonte de poder tener aprobado el reglamento a lo largo del próximo mes de junio", ha explicado.

Partiendo del pleno respeto a la normativa sobre protección de datos vigente e informando puntualmente a la Agencia Española de Protección de Datos, el Certificado Verde Digital tiene como principales características su sencillez e interoperabilidad para toda la Unión Europea, así como su gratuidad y universalidad.

Generará un certificado digital unipersonal, mediante código QR, que proporcionará información sobre si la persona que lo porta ha sido vacunada contra la COVID-19, cuenta con un resultado negativo de prueba diagnóstica y prueba de que se ha recuperado de la enfermedad.

El Certificado Verde Digital facilitará la libre circulación en la UE, "pero no limitará la movilidad" a quien no lo tenga y "respetará en todo caso, la protección de datos, la seguridad y la privacidad", ha remarcado el secretario general de Salud Digital, Alfredo González.

"No es un pasaporte, no es un documento de viaje y no es un requisito para viajar", sino que es "un mecanismo que facilita la movilidad", ha hecho hincapié el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS, al tiempo que ha recalcado que se prevé la posibilidad de ampliar el modelo a certificados compatibles emitidos por terceros países.

Implantación en España

Se trata de un proceso de "gran complejidad que requiere de una plena coordinación como la que ya se está produciendo", entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades y que cuenta con la implicación de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de otros agentes como las aerolíneas.

Las Comunidades serán las encargadas de emitir, sellar y entregar los certificados en formato electrónico (QR Wallet, PDF con QR) o en papel.

El Ministerio también emitirá certificados en casos tasados, además de ofrecer el soporte necesario y de coordinar y apoyar técnicamente a las Comunidades.

Asimismo, también deberán participar los laboratorios, que se encargarán de facilitar información para que puedan emitirse los certificados.

Están previstas reuniones con todas las Comunidades Autónomas y sesiones bilaterales con todas ellas para tener listos los sistemas en los plazos establecidos. Asimismo, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estará puntualmente informado de los avances del proyecto, tanto a nivel de la UE como sobre su despliegue en España.

La Comisión Europea presentó el modelo de Certificado Verde Digital el pasado 17 de marzo y, desde entonces, los Estados miembros vienen trabajando intensamente en los aspectos jurídicos y técnicos del modelo.

El reglamento se encuentra actualmente en tramitación en las instituciones europeas, con la previsión de que pueda aprobarse a lo largo del mes de junio y que el Certificado pueda estar operativo a finales de ese mes.

Certificados de personas que viajen a España

En cuanto a la validación y aceptación de Certificados de personas que viajen a España, la responsabilidad principal será asumida por el Ministerio de Sanidad, a través de Sanidad Exterior, para lo que se evolucionará el sistema SPTH (Spain Travel Health).

Al final del proceso, el viajero podrá optar por el sistema tradicional (SpTH implantado en junio 2020) o por el nuevo (SPTH+), aportando el Certificado Verde Digital en dicha aplicación. En este último caso, se facilitará la comprobación a la llegada y el tránsito será mucho más rápido y sencillo para el viajero, manteniendo la máxima seguridad sanitaria.