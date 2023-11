Concentraciones contra cesiones de Pedro Sánchez

Lunes, 06 Noviembre 2023 17:23

El Partido Popular ha convocado hoy a concentraciones abiertas el próximo 12 de noviembre en todas las plazas de capitales de provincia, para canalizar el descontento social contra las “cesiones de Pedro Sánchez” al independentismo, cuya intención es “humillar al Estado”.

"Vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días", ha advertido el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Estas protestas se suman a la concentración prevista para el próximo 18 de noviembre convocada por Sociedad Civil en la Plaza de Cibeles y a la que el líder del PP ha confirmado su asistencia junto a la plana mayor del Partido Popular

Los populares pretenden que el partido socialista compruebe que hay una gran parte del país que está en contra de lo que está haciendo su secretario general y reaccionen de alguna manera.

“Pretenden insultarnos y decir que los radicales somos los que defendemos al Estado, a la Justicia y a los servidores públicos. Y no aquellos que están contra el Estado. Pues les advierto de que no nos van a callar porque la sociedad española está más unida que nunca contra sus desmanes”, ha apuntado Feijóo.

El presidente del PP ha asegurado que no consentirá que en nombre de España y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se pida perdón a quien les agredían a ellos “lanzándole ladrillos” y al Estado.

“Si se asume la tesis del independentismo, podemos acabar viendo a los que intentaron romper España salir del juzgado con honores, al tiempo que se procesa a los jueces que les aplicaron la ley”, ha avisado.

Además ha subrayado que lo grave y vergonzante no es lo que quiere el independentismo, sino que haya un presidente que se mueva por su propio interés y que haya un partido que se lo permita.

“Ni el PSOE ni Pedro Sánchez lograrán la amnesia que buscarán después”, ha asegurado.

Fejóo ha señalado que el PP estará al lado de los españoles defendiendo sus derechos y la igualdad que han recortado los socialistas, y ha augurado que la historia les juzgará, “y que los españoles más pronto que tarde votarán”

En este sentido ha apuntado que ni los independentistas ni el PSOE buscan aliviar ninguna deuda, sino cobrarse el peaje de la humillación al resto de España que Sánchez “está dispuesto a pagarlo con los impuestos y la dignidad de todos los españoles”

Humillaciones

Feijóo ha manfiestado que Sánchez se ha humillado y también lo ha hecho a su partido y al país porque ha vuelto a demostrar que es capaz de cualquier cosa por el poder

“El PP es el partido de la certeza económica y un refugio constitucionalista de España, ante aquellos que han renunciado a la dignidad y pretenden arrebatárnosla a todos”, ha resaltado.

Además ha insistido en que el PP va a seguir luchando por el Estado de derecho, y que “nadie nos va a silenciar, callar o parar”.

“Su estrategia consiste en que la aberración de hoy sea tapada por la de mañana y que la de ayer sea tapada por la de hoy, y que todo escándalo sea tapado por el siguiente y que nada sea aberración ni escándalo”, ha resumido.

El líder del PP ha denunciado el intento del Gobierno de dividir a los españoles en dos bloques “que no existen en la sociedad” y obtener de ello unos beneficios políticos “el vaciado del Estado en Cataluña a cambio de unos votos para la investidura”

Feijóo ha recalcado que es el momento de defender la Democracia porque vivimos “la mayor amenaza de retroceso democrático”.

“Es el momento de apoyarnos los unos en los otros, mientras ellos pretenden pasar por encima de los demás. Y lo haremos”, ha enfatizado.

“Nosotros no hemos aceptado ni vamos a ceder ante chantajes y no participamos en ninguna subasta. Nuestros principios no se venden y con los derechos de los ciudadanos no se trafica”, ha sentenciado.