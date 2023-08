La tasa anual del IPC se sitúa en 2,3 por ciento en julio

Domingo, 13 Agosto 2023 07:38

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de julio es del 2,3 por ciento, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa es cuatro décimas superior que la registrada el mes anterior.

Los grupos que destacan por su influencia en el aumento de la tasa anual son:

• Transporte, que sitúa su tasa en el –5,3%, más de dos puntos por encima de la del mes pasado. Este aumento se debe a la subida de los precios de carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al descenso en julio de 2022.

• Vestido y calzado, cuya variación anual del 2,1%, cuatro décimas por encima de la registrada en junio, se debe a que la bajada de sus precios es menor este mes que en julio

del año pasado.

• Ocio y cultura, con una tasa del 7,2%, dos puntos superior a la del mes anterior. Esta evolución se debe a que los precios de los paquetes turísticos aumentan más que en el mismo mes de 2022.

• Alimentos y bebidas no alcohólicas, que incrementa su variación cinco décimas y alcanza el 10,8%. Este comportamiento es debido a que los precios de las frutas y los aceites

y grasas han aumentado este mes, mientras que descendieron en julio de 2022.

Por su parte, entre los grupos con influencia negativa destaca:

• Vivienda, que disminuye su variación más de dos puntos, hasta el –14,9%. Este comportamiento es debido a la bajada de los precios de la electricidad y del gas, que

aumentaron en julio del año pasado.



La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta tres décimas, hasta el 6,2%, situando su

diferencia con el IPC general en casi cuatro puntos.



Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC son:

• Ocio y cultura, con una tasa del 3,0%, debida a la subida de los precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercute 0,242 en el IPC general.

• Alimentación y bebidas no alcohólicas, con una variación del 0,8% y una repercusión de 0,153. Este comportamiento es debido, principalmente, al aumento de los precios de la

fruta y, en menor medida, a los aceites y grasas y el pescado y marisco.



Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destaca:

• Vestido y calzado, con una tasa del –9,7% y una repercusión de –0,368, debido a las bajadas de precios de la campaña de rebajas de verano.