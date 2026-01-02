Los museos gestionados por el Ministerio de Cultura registran casi 8 millones de visitantes en 2025

Viernes, 02 Enero 2026 17:12

Los museos gestionados por el Ministerio de Cultura, que engloban la Red de Museos Estatales, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, han recibido en 2025 un total de 7.993.765

visitantes, algunos de ellos batiendo su récord histórico de visitas.

La red de Museos Estatales gestionados de forma directa por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio y Bellas Artes, ha recibido en 2025 la visita de 2.878.631 personas.

Una cifra que se acerca a los tres millones de visitantes de 2024, lo que pone de manifiesto, según ha resaltado el Ministerio de Cultura, su capacidad para mantener un elevado nivel de afluencia incluso en un contexto de cierre temporal del Museo Sorolla, uno de los más visitados.

A ellos se suman los 3.513.402 visitantes que ha recibido el Museo del Prado, que supera los 3,6 millones de visitantes si se atiende a la cifra de asistencia a las exposiciones del Prado fuera de Madrid: 10.148 lo han hecho en la exposición “XIX. El siglo del retrato” en Palma y 130.188 en la exposición “Rubens y los artistas del Barroco flamenco” en Barcelona.

Esta es la primera vez que este museo supera los 3,5 millones de visitantes.

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha recibido 1.601.732 visitantes en la sede principal del Museo en 2025, casi 65.000 visitas más que el año anterior, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a 2024.

El Museo Arqueológico Nacional, por su parte, ha alcanzado su récord histórico al registrar 864.201 visitantes, un 37,76% más que el año anterior. Esta cifra supera ampliamente la alcanzada por el museo en su récord anterior, registrado en 2014, año en el que reabrió sus puertas tras una reforma integral del edificio y recibió la visita de 768.836 personas.

El segundo museo más visitado de la Red de Museos Estatales, y siguiendo la tendencia de la serie histórica, es el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria), que este año ha registrado293.700 visitantes, una cifra que supera ligeramente la de 2024 (+0,31%), y que es la más alta de los últimos 10 años.

Le siguen el Museo Sefardí en Toledo, el tercero más visitado de la Red de Museos Estatales, con 256.468 visitantes; y el Museo Nacional de Arte Romano en Mérida que, con 224.890 visitantes, incrementa su cifra de 2024 en un 21,97% más, coincidiendo con los cierres del museo por las obras de ampliación y remodelación de su emblemática sede, diseñada por Rafael Moneo, que celebra su 40 aniversario en 2026.

Por otra parte, los museos estatales ubicados en Valladolid también han experimentado un aumento de visitantes en relación con las cifras registradas en 2024.

Por un lado, el Museo Casa de Cervantes ha sido visitado en 2025 por 37.969 personas, un 7,26% más que el año anterior y, por otro, el Museo Nacional de Escultura, por 180.226 personas, un 5,56% más. Ambos museos

encadenan cinco años consecutivos de mejora de sus registros.

El Museo Nacional de Antropología de Madrid, que este año ha celebrado su 150 aniversario, ha registrado 87.679 visitas, incrementando ligeramente su cifra de 2024 (+0,83%), y siendo su mejor registro en los últimos cinco años.

Ministerio de Cultura



Se mantienen en registros similares a años anteriores con ligeras variaciones el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’ en Valencia (186.534 visitantes), el Museo del Greco en Toledo (149.432), el Museo

Nacional del Romanticismo (115.472), el Museo Cerralbo (109.747), el Museo del Traje. Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (98.920), el Museo Nacional de Artes Decorativas (97.722) y el Museo de América (89.077), en Madrid, así como el Museo Nacional de Arqueología Subacuática ARQVA en Cartagena (Murcia) que ha registrado 86.594 visitantes.

Procedencia de los visitantes

En cuanto a la procedencia del público de los Museos Estatales, éste es mayoritariamente de origen nacional, en un 78%, frente al 22% de turistas extranjeros.

De estos últimos, son las personas procedentes de Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, por ese orden, las que más los visitan.

En el caso del Museo del Prado, un 34,15% de sus visitantes de 2025 tienen su residencia en España, mientras que un 65,9% son residentes extranjeros,procedentes principalmente de Estados Unidos (14%), México (10%), Italia (5%) y Argentina (4%).