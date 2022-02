Toribio explica marcha de Terés

Jueves, 17 Febrero 2022 18:44

El entrenador de Río Duero Soria, Alberto Toribio, que ha agradecido a Téres el trabajo desarrollado durante esta temporada, ha explicado que se toma la marcha de Terés como un fracaso personal, al no conseguir meterlo en su dinámica como entrenador, "con una visión muy profesional".

"En la filosofía del trabajo que yo tengo, no he sabido hacérsela suya", ha manifestado.

Toribio ha reconocido que en los 20 años que lleva como entrenador profesional es la primera vez que le pasa.

"Es un puntal importante de este club. Y ha sacrificado muchas cosas y se merece que siga teniendo funciones dentro del mismo", ha apuntado.

En cuanto al relevo, Toribio ha reconocido que no les ha dado tiempo a encontrar un sustituto y ahora se está intentando reorganizar el trabajo, que habrá que redistribuir entre el cuerpo técnico.

"Al final es el encaje de la filosofía que yo tengo. Tengo varios defectos: soy una persona muy cuadriculada en varios aspectos y cuando me sacan de esa forma de trabajar, me cuesta. Llevamos todo el año intentando adaptarnos, pero no lo hemos logrado. Me lo tomo como un fracaso", ha reconocido.

Toribio ha asegurado que busca el bien del equipo y está convencido del camino que hay que tomar.

En este sentido ha subrayado que la relación entre los componentes del equipo es importante y siempre hay que intentar buscar lo mejor para el club.

Rueda de prensa en la que se analiza la salida de Elías Terés como técnico asistente del equipo de Superliga y el partido de la próxima jornada frente a Guaguas Las Palmas.

El presidente del Río Duero, Alfredo Cabrerizo, ha reconocido que no ha sido fácil transmitir la decisión a Terés aunque hay que asumirla.

En cuanto al partido frente al Guaguas del próximo sábado, Toribio ha subrayado que el equipo canario ha sido irregular durante la temporada, condicionado por la competición europea.

"Ahora ya no están, quedaron eliminados la pasada semana y veremos si continúa esa irregularidad", ha emplazado.

Toribio ha señalado que ve a la plantilla con ganas para el partido del próximo sábado, tras 19 partidos imbatidos en Los Pajaritos.

"Queremos seguir dando ese nivel de juego en casa. Y sobre todo demostrar que nosotros estamos ahí y el que quiera ganar en Los Pajaritos tendrá que hacerlo con su mejor nivel", ha advertido.