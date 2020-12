Río Duero, sin positivos en su plantilla

Miércoles, 02 Diciembre 2020 19:18

Después de que los test realizados a la plantilla y cuerpo técnico del Río Duero Soria de voleibol que se desplazó a Barcelona hayan dado resultado negativo de COVID-19, el médico del club, Jaime Pérez, ha dado luz verde a la reanudación de la actividad, esta misma tarde.

Estas pruebas se han realizado a tenor de que el Barcelona Voleibol informara al conjunto soriano, su rival del pasado domingo en la Superliga masculina, de que había un caso positivo en su plantilla.

De esta forma, el cuerpo técnico, que había preparado todo para poder entrenar en la tarde del miércoles en el polideportivo de Los Pajaritos en el caso de que los resultados fuesen positivos, como finalmente ha sido, ha reanudado la actividad desde las 18.00 horas con el objetivo de preparar los próximos compromisos en los que el Río Duero Soria se jugará la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey.

No obstante, cabe recordar que no habrá encuentro este domingo ante Urbia Voley Palma, tal y como estaba previsto inicialmente en el calendario de la competición debido a un positivo en la plantilla mallorquina. De momento, no hay fecha oficial para el encuentro, aunque el 16 de diciembre es una de las fechas que se barajan para celebrar el encuentro.