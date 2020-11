Río Duero: la final de Barcelona marca la Copa

Jueves, 26 Noviembre 2020 17:50

Manuel Sevillano, entrenador de Río Duero Soria, quiere ultimar sus opciones de entrar en Copa del Rey de voleibol ante el Barça Voley, en el partido que medirá a los sorianos frente a los barceloneses el próximo domingo a las 12.30 horas en la Ciudad Condal.

El técnico soriano ha lamentado este jueves la derrota de la semana pasada porque frenó la dinámica de victorias de los celestes y que habrían dejado al equipo acariciando la ansiada clasificación copera,

Largo y tendido se ha manifestado el de Rioseco sobre la derrota del pasado domingo ante el cuadro castellonense.

"Seguimos jugando bien con balón, pero llegó un momento en el que no pudimos parar el ataque de L´Illa Grau ni a nivel táctico ni con bloqueo", lo que propiciaron las "dudas" que fue "lo que nos mató" sin obviar un cierto "desorden".

El técnico tampoco ha tenido problemas en hacer autocrítica: "Creo que desde el banquillo no supimos dar las instrucciones claras que sí supimos dar ante Manacor o Ibiza, donde los jugadores sabían lo que tenían que hacer. Con estos colocadores no lo teníamos tan claro y acabamos por no estar bien en ningún sitio", afirmaba

Esas "dudas" de la que hablaba el técnico, denotan cierta similitud ante las aparecidas frente a Boiro.

Sevillano cree que en esta ocasión su equipo ha aprendido más cosas, porque vio que su equipo en los errores se recriminaba situaciones.

"Hay que estar todos a una y no se puede pasar de la euforia a todo lo contrario. Si hay que tomar alguna decisión sobre algún jugador somos los técnicos los buscaremos soluciones", ha sentenciado.

El resultado fue "un palo" porque el equipo llegaba tras tres victorias y en un buen momento de juego, con la confianza "por las nubes" por lo que el equipo quedó un tanto "noqueado".

Sin embargo, el preparador soriano cree que en su trabajo toca "ir más allá" de ese encuentro, ya que el rival era un gran equipo a pesar de ser colista, por lo que cree que hay que valorar el conjunto de todo el bagaje para analizar el momento y el potencial de los suyos.

"El equipo está preparado para seguir haciéndolo bien", ha asegurado. De hecho, aunque el resultado hizo daño, "ya no estamos pensando en ello", porque llevan toda la semana "centrados en Barça",

Objetivo, la Copa

La Copa sigue siendo el objetivo y Sevillano no quiere dejarse llevar ni por la euforia cuando han salido los resultados ni el derrotismo cuando ha habido contratiempos. "La Copa va a estar en un corte de 18 o 19 puntos, va a estar por ahí. Tenemos que remar para entrar, esta semana es una final, porque si ganamos nos metemos con 18 puntos y habría dos partidos para intentar rascar todo lo posible", comenta echando cuentas.

Las cuentas salen. Boiro tiene que jugar contra Teruel. Ibiza tiene un buen calendario, pero tampoco está siendo regular", ha resumido sobre los perseguidores

Ante el Barça, ha reconocido que "lo tenemos muy estudiado", valorando situaciones que utilizar durante el encuentro y luego "seguir haciendo las cosas cuando tenemos el balón en la mano".

Claro que el potencial del equipo culé está, nuevamente, fuera de toda duda, y Sevillano cree que no tienen más puntos porque "en una Liga tan competitiva siempre tiene que haber alguien que tiene que estar ahí y le está tocando a ellos", si bien es un equipo que mantiene la base con jugadores de trayectoria, así como incorporaciones que han dado un gran nivel al equipo con gran potencial físico, como dos brasileños y un central chileno, sin obviar a una de los centrales más interesantes de la cantera del voleibol nacional.