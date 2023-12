Protagonismo celeste en el All Star de Superliga

Viernes, 29 Diciembre 2023 12:36

El polideportivo Pisuerga de Valladolid acoge esta tarde el partido All Star de la Superliga Masculina de voleibol donde la plantilla celeste estará representada con cinco jugadores.

Fotografía: María Morales

Al encuentor asistirán Alberto Toribio como entrenador del equipo morado junto a Alexis González (CV Manacor).

En cuanto a los jugadores, el colocador soriano Lucas Lorente, el receptor/opuesto Manu Salvador y el opuesto portugués Bruno Cunha, formarán parte del mismo equipo.

Por último, el también soriano Enrique Guiu ejercerá como delegado federativo.

Los sorianos, que han entrenado por la mañana junto al resto de sus compañeros, formarán equipo con Facundo Funes, José Luis Linares, Óscar Rodríguez, Áxel Tellez, Eduardo Álvarez, Guillem Pont, Juan Frías, Luis Vidal y Aarón Gámiz.

Los morados se medirán al cuadro blanco, dirigido por Salim Abdelkader y Alberto Rodríguez, que contarán con Vitor Alves, Nahuel Camacho, Yuen Liu, Arnau Masiá, Héctor García, Guillermo Loeches, Juan Pablo Moreno, Gerard Osorio, Maxi Scarpín, Tomás Hernández, Azddin Mimoum y Alejandro Moya.

Toribio, que regresa a Valladolid, ha subrayado que “es la fiesta del All Star. Es chulo, porque el ambiente es muy bueno. El año pasado en Valladolid se jugó el femenino y acudieron cerca de 5.000 personas. He tenido la suerte de ser el responsable de uno de los dos equipos y vamos a disfrutarlo. El grueso del público son los jugadores de base que están jugando la Copa y no hay mejor público para que cojan referencias, a sus idolos y les motive a llegar a lo máximo en nuestro deporte”.