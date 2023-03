Precios populares de Río Duero para play off

Jueves, 30 Marzo 2023 17:30

Río Duero Soria ha establecido precios populares para sus abonados y público general en el play off ante Barcelona.

El presidente de Río Duero Soria, Alfredo Cabrerizo, ha dado a conocer los precios de las entradas para el partido de cuartos de final de play off ante Barça Volley de este sábado a las 19.30 horas en Los Pajaritos, y en el caso que fuera necesario, del domingo a las 18 horas en el mismo escenario.

Cabrerizo ha recordado que los abonados protectores no tendrán que realizar ningún desembolso, mientras que el resto de abonados y público en general deberá adquirir entrada para presenciar los encuentros de play off.

“Hemos tratado de ofrecer unos precios populares, con la intención de que nos acompañe en esta ilusionante eliminatoria el mayor número posible de seguidores”, ha adelantado, destacando que el precio de las entradas para los abonados será de tres euros y de cinco para el público general, con entrada gratuita para los menores de 12 años.

Estas tarifas continuarán durante todo el periodo de play off. “El que no quiera venir al voleibol no será por el precio”, ha manifestado el presidente celeste.

Para evitar colas, el viernes se abrirá la taquilla del polideportivo de Los Pajaritos de 19 a 21 horas y también el día de partido.

Durante el encuentro del sábado, toda la recaudación de la rifa se destinará a Autismo Soria, en conmemoración del Día Mundial del Autismo, en una faceta social que el club viene desarrollando desde hace tiempo. También durante el encuentro, Río Duero Soria mostrará su apoyo a la iniciativa PedaloVida que reivindica el servicio de radioterapia en la provincia de Soria.

Bufanda conmemorativa

Por otra parte, Alfredo Cabrerizo ha mostrado la bufanda de Río Duero Soria conmemorativa de la victoria de la Copa del Rey de Voleibol Masculino durante el pasado mes de febrero en Soria.

Se trata del primer título del club bajo esta denominación y estará a la venta en el polideportivo desde este fin de semana al precio de 12 euros.