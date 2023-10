Olalla, Cunha y Sanchís, nuevas piezas para Toribio

Miércoles, 04 Octubre 2023 16:25

El club soriano ha presentado a tres fichajes como novedades en la plantilla de Grupo Herce Soria.

El receptor soriano Adrián Olalla, que llega procedente de CV Guaguas, el opuesto portugués Bruno Cunha, del Vitória Sport Clube de Guimarães, y el colocador catalán Ignasi Sanchís, procedente de la Textil Santanderina, son las últimas incorporaciones presentadas por Grupo Herce Soria para la temporada 2023-2024.

El presidente del club, Alfredo Cabrerizo, ha tenido palabras de bienvenida para todos ellos, a los cuales ha deseado mucho éxito, destacando su buena labor en tierras canarias durante la pasada Supercopa de España.

Bruno Cunha, que ha exhibido un gran dominio del español, ha explicado su satisfacción por llegar a un club que el curso pasado logró un título y un subcampeonato.

De momento, sus impresiones son magníficas y da la razón a todos aquellos que le recomendaron fichar por Soria, como uno de los jugadores que más huella dejó en el voleibol soriano: su compatriota Manuel Silva.

Sobre el hecho de tener que sustituir al colombiano Juan Pablo Moreno, Cunha lo tiene claro.

“Vengo a hacer mi trabajo. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible todos los días y al final veremos”, ha sonreído.

Cunha cree que Soria y la Superliga Española, por la proximidad con su país y las similitudes, es un buen paso en su carrera deportiva.

Lo hace llegando al vestuario de Alberto Toribio, donde no ha tardado en comprender la exigencia del preparador celeste.

“Es muy exigente, pero me gusta. Llevo poco tiempo, pero me ha encantado”, ha sentenciado, después de haber tenido que adaptarse en tiempo récord a su equipo.

Precisamente, por el poco tiempo de trabajo con sus compañeros, da por bueno el bagaje cosechado hasta el momento, si bien espera seguir mejorando, en una campaña en la que espera seguir mejorando como jugador.

Por su parte, Adrián Olalla ha explicado que regresa a Soria con “más experiencia. No he tenido minutos de juego, pero suma el nivel de entrenamiento, por la calidad de los compañeros con los que entrenaba. A la larga suma mucho. No tengo la experiencia de juego oficial, pero creo que eso también tiene un lado positivo, porque es una temporada en la que nadie ha visto mi juego. En recepción creo que hay una mejoría muy grande, en ataque estamos trabajando con los tiempos, es trabajo y con Alberto, eso mejor que con otra persona”, ha manifestado.

Olalla también tiene que coger el testigo de un gran jugador como Pelegrín Vargas, pero el soriano tiene claro que son temporadas distintas y el equipo no juega igual.

“Tenemos otros aspectos más evolucionados en el juego. Intentamos dar el máximo todos”, ha valorado, destacando que es muy positivo el haber visto a Grupo Herce Soria ganar dos parciales a CV Guaguas, no solo para los ánimos celestes, sino porque todos los equipos de la competición van a poder plantearse que es un equipo más con el que pelear.

“Es una parte muy positiva de la Supercopa”, ha sentenciado.

Para Ignasi Sánchez, su llegada a Soria es balsámica después de sufrir el curso pasado en Cabezón de la Sal con Textil Santanderina.

“Ya había trabajado con Alberto Toribio, fue clave para que viniera. El año pasado fue complicado, quería un cambio radical. Estoy muy contento”, ha resaltado de un entrenador que “siempre busca el máximo de ti”.

Como jugador, “no me gusta pensar antes de que saque el equipo contrario, Me gusta más vivir el juego, colocar donde me siento más cómodo en ese momento del juego”, ha señalado.

Además, el catalán no se resigna a un papel secundario, aunque es consciente de que Lucas Lorente “está a un nivel muy alto. Pero quiero estar al máximo en entrenamientos y en partido y aprovechar cada minuto dentro de la pista”,