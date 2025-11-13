Ocho equipos de la cantera del Sporting Santo Domingo viajan a Valladolid

Un total de ocho de los equipos que componen las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo viajarán este fin de semana a Valladolid.

Cinco de ellos entrarán en liza en la jornada inaugural del Campeonato Regional de Edad de sus respectivas categorías y otros tres -los tres alevines- disputarán sus últimos amistosos antes de debutar oficialmente en la temporada 2025-2026, en la que son diecisiete los combinados -desde júnior hasta benjamín- con los que cuenta el Sporting Santo Domingo.

A ellos se unen el Moreno Sáez Sporting, flamante líder del Grupo A de la Primera División Masculina, y el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que este domingo se estrena en la Segunda División Femenina de Castilla y León.

Las cadetes del Sporting Santo Domingo B y las infantiles del Hospital Latorre Sporting C, ambas de la Liga Plata, se medirán el sábado en Valladolid, de forma consecutiva, al Lourdes Stella y al Club Deportivo Agustinas. A este último rival se enfrentarán, en sendos amistosos, las alevines del Sporting Santo Domingo B y las del Sporting Santo Domingo C, quienes no jugarán hasta finales de mes sus primeros partidos oficiales.

El choque entre los dos equipos de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino, el Hospital Latorre Sporting A y el Hospital Latorre Sporting B, se adelantó al pasado fin de semana y concluyó con la victoria de las primeras por un claro 3-0 (25-7, 25-4 y 25-3). El domingo será cuando ambos equipos viajen a Valladolid.

Estarán acompañados por las cadetes del Sporting Santo Domingo A, también de la Liga Oro, y por las alevines del Sporting Santo Domingo A.

Las primeras se medirán al San José Rojo y al San José Blanco, las segundas jugarán un amistoso ante el San José y tanto el Hospital Latorre Sporting A como el Hospital Latorre Sporting B tendrán como rival al San José Rojo.

La cantera del Sporting Santo Domingo esta temporada la completan la escuadra júnior femenina, el Sporting Río Duero cadete masculino, el Sporting Río Duero infantil masculino, dos equipos masculinos de la categoría alevín, otra escuadra alevín femenina y tres combinados benjamines (dos femeninos y uno masculino).

Las competiciones regionales de todas las categorías se prolongarán hasta finales del próximo mes de abril.