Luis Martín, primer fichaje del Sporting C.V.

Jueves, 07 Julio 2022 16:05

El Moreno Sáez Sporting C.V. ha anunciado su primer fichaje de la temporada. Es el jugador vallisoletano Luis Martín, que jugará en el senior masculino después de hacerlo en varios equipos de Superliga 1 en las últimas temporadas y que, además, ejercerá las funciones de fisioterapeuta del club.

El que será opuesto en el primer equipo masculino del Sporting-Santo Domingo ha calificado su fichaje de “salvación”, después de valorar distintas opciones profesionales.

Para el jugador de Valladolid era primordial apostar por un club que siempre ha depositado confianza en él.

Entre sus objetivos destaca el ayudar a crecer al club profesionalmente y a nivel de cantera, así como lograr el ascenso del equipo a Superliga 2.

“Quiero aportar mi granito de arena como jugador, como fisioterapeuta y como entrenador”, ha declarado Martín.

Martín empezó su andadura en su Soria en el Río Duero Soria, donde debutó con 18 años tras formarse en Valladolid.

Después, ha pasado por equipos de Superliga 1 como Emevé Lugo, Textil Santanderina y, de nuevo, la temporada pasada, en el Río Duero Soria.

“Aunque se me cerró una puerta, se me ha abierto esta ventana, una ventana bonita que me va a llevar a conocer cosas del voleibol, del club y del Sporting-Santo Domingo”, ha destacado el vallisoletano.

Para Samuel Moreno, director deportivo del club, el fichaje de Martín supone un “salto cualitativo” para el equipo por el alto nivel demostrado por el jugador en Superliga 1.

Además, ha destacado que dado el volumen de jugadores del club, más de 200, la figura de un fisioterapeuta se antojaba indispensable para ayudar en el tratamiento y la prevención de lesiones.

“Luis, por el conocimiento que tiene de nuestro deporte, es la persona ideal para esta función dentro del club”, ha concluido Moreno.

Formación

El Sporting-Santo Domingo C.V. se forma en el año 2020, con la unión del Sporting C.V y el Santo Domingo C.V.

Ambos clubs eran referentes del voleibol soriano tanto masculino como femenino, fundados en 1991 y 1997 respectivamente.

Con más de 50 años de experiencia entre los dos clubes, ambos han escrito historias brillantes de este deporte. Por ellos han pasado más de mil jugadores y jugadoras, que han hecho que el voleibol sea una parte importante del corazón de esta ciudad.

En la actualidad el club cuenta con unos 215 jugadores y jugadoras en todas las categorías.

El Sporting- Santo Domingo C.V. tiene dos equipos en la categoría senior, el Moreno Sáez Sporting masculino y el Cañada Real femenino.

Además, cuenta con equipos de cantera masculinos y femeninos en las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín y equipo mixto en benjamín.