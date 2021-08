Lucas Lorente debuta con selección española

Viernes, 13 Agosto 2021 13:43

El jugador soriano de Río Duero Soria, Lucas Lorente, ha debutado ayer con la selección española de voleibol absoluta en un encuentro oficial amistoso disputado en el anexo del Pabellón Multiusos de Guadalajara entre España y Bélgica.

El choque, que sirve de preparación a las dos escuadras de cara a competir en el Campeonato de Europa 2021 que se disputará en Finlancia del 1 al 8 de septiembre, se saldó con victoria visitante por 0-3 más un set adicional de preparación: (23-25/26-28/16-25/19-25).

No obstante, ha dejado una gran noticia para el deporte soriano con la actuación de Lorente, en un encuentro que no podrá olvidar y en el que el colocador ha demostrado su desparpajo y capacidad para gestionar el juego.

Junto a él han participado en el bilateral los celestes Pepe Villalba y Álvaro Gimeno.

Y es que no era sencillo para Lorente, con 20 años, abordar un debut para el que llevaba muchos meses trabajando y en el que tenñia muchas ilusiones depositadas.

Finalmente, el seleccionador Ricardo Maldonado ha confiado en el colocador soriano en la jornada de ayer ante la poderosa Bélgica para llevar la responsabilidad de dirigir al combinado español en el primer, tercer y cuarto set disputados, el último de ellos, de inicio.

Sin embargo, pese a que España se vio claramente superada en el segundo duelo ante los belgas, el tercero se ha jugado en la matinal del viernes con victoria española por 3-1, Lucas Lorente dejó patente sobre la cancha por qué se ha ganado la oportunidad de Maldonado.

En primer lugar, fue capaz de mantener la concentración sin caer en el nerviosismo, asumiendo como es habitual en él la presión y responsabilidad con naturalidad, para jugar con desparpajo e inlcuso estrenar su cuenta anotadora con un bloqueo sobre el central Mathijs Desmet.

De hecho, en el cuarto set adicional, habitual en este tipo de amistosos cuando se resuelven por la vía rápida, Lorente jugaría todo el set desde el inicio, comenzando el juego con una espectacular colocación a una mano sobre Vigil.

Tras el encuentro, el soriano se ha mostrado contento ya que “para mi debutar con la selección absoluta supone cumplir uno de los retos que siempre he tenido desde que comencé a practicar voleibol. Representar a la selección nacional es uno de los sueños que tenía, y espero poder seguir alcanzando más objetivos en el futuro".

Sobre sus sensaciones vestido de rojo, ha asergurado “que me he encontrado muy a gusto durante el partido ante la selección belga. Me ha sorprendido porque me encontraba muy suelto y he disfrutado mucho jugando. Durante todo el período con la selección he estado muy cómodo con los compañeros, con Maldonado y con el resto del cuerpo técnico, ayudándome en todo momento, y creo que eso ha hecho que hoy -por ayer- saliese a la pista sin presión y pudiese jugar suelto realizando buenas combinaciones”.

Los rivales del grupo de España son Finlandia, Rusia, Holanda, Turquía y Macedonia del Norte.

La fase de grupos del EuroVolley se disputará en Tampere, Finlandia del 1 al 8 de septiembre; y de octavos a la final del 11 al 19 de septiembre en República Checa y Polonia.

Previamente el equipo disputará amistosos en Portugal el 19 y 20 de agosto; y del 27 al 30 de agosto en Estonia.