La apisonadora canaria asesta primera derrota a Río Duero

Domingo, 18 Octubre 2020 18:46

La apisonadora canaria, el Gugaguas Las Palmas, ha asestado la primera derrota de la temporada al Río Duero Soria de una forma contundente (0-3) en Los Pajaritos.

Fotografía: María Morales

Los sorianos estuvieron voluntariosos, mostrándose muy combativos en varias fases de partido, pero el equipo insultar demostró tener una marcha más que el cuadro local en las fases decisivas del encuentro. La solidez, tanto en recepción y ataque, como en bloqueo y defensa, acabaron por desalentar a los celestes en sus acometidas de cada manga.

El equipo de Camarero se asienta de esta forma en el liderato de la tabla, refrendando su condición de favorito, mientras que el equipo soriano tratará de volver a la senda de la victoria lo antes posible.

Gran primer set en Los Pajaritos. Un alto nivel en la cancha contribuyó a evocar con nostalgia los grandes enfrentamientos históricos de ambos bandos. El cuadro insular salió tremendamente concentrado, marcando la pauta en el marcador y tocando todos los balones en bloqueo. Pese a todo, Soria no dio su brazo a torcer, y aunque la renta de dos sonreía a los canarios en casi toda la manga, el 20-20 daba pie a un final abierto. Sin embargo, no fue así, el equipo insular apretó el acelerador, encontrando siempre a un impecable Kukartsev y en buena medida, gracias a la concentración de su entrenador, Sergio Miguel Camarero, que evitó una falta de rotación en un momento clave (22-25).

El segundo parcial comenzó con una lucha aún más encarnizada en los primeros compases tras alternativas en el marcador para los dos bandos. Fue un espejismo, ya que poco a poco aumentaría la renta insular, en buena parte, por varios errores locales.

Precisamente estos errores, generados por la necesidad de arriesgar para incomodar al rival, permitirían a los canarios jugar con ventajas cada vez mayores, disparando la confianza de los visitantes.

Con este escenario, el Río Duero Soria iba a sentir la impotencia para lograr puntos con facilidad, Osorio tiraba del carro pero, en general, se hacía cuesta arriba anotar ante el trabajo formidable de la defensa canaria, con varias acciones espectaculares de Alejandro Fernández. En el lado amarillo, las estadísticas de los hombres de ataque se disparaban sin que el bloqueo celeste fuera capaz de frenar la inercia (19-25).

A pesar de la contundencia del marcador, el Río Duero Soria no dio su brazo a torcer, plantando cara desde el inicio, e incluso logrando sus mejores ventajas de partido (10-7). Los amarillos no quisieron complicarse el encuentro y reaccionaron con celeridad, combinando un ataque demoledor con un bloqueo imponente (10-10). Poco a poco la fortaleza amarilla, con una recepción portentosa acompañada por las efectivas apariciones de Hage y Pavel, junto a las bolas imparables por el centro de la red, acabaron por fulminar la perseverancia soriana. Folguera no veía con claridad ningún filón anotador al que asociarse y el marcador se convirtió en una losa insalvable (17-25).

Ficha técnica:

Río Duero Soria: Folguera, Osorio, Silva, Frías, Villalba, Manu y líbero, San Martín. También jugaron: Lorente y Olalla.

Guaguas: Bertassoni, Kurkatsev, Moisés, Knigge, Almansa, Delgado y líbero, Fernández. También jugaron Sánchez y Nassini.

Parciales: 0-1 (22-25). 0-2 (19-25). 0-3 (17-25).

Árbitros: Daniel Gálvez y Juan Antonio Erce Álvarez.

Incidencias: Polideportivo de Los Pajaritos. Ausencia de Manuel Sevillano en el banquillo local como medida preventiva sanitaria. 350 espectadores, con presencia del seleccionador nacional, Ricardo Maldonado, en la grada.