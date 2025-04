Raúl Pascual debuta como profesional con un sexto puesto en Circuito de Madrid de Profesionales Dobles

Miércoles, 30 Abril 2025 08:02

Raúl Pascual ha debuto este lunes como profesional con su participación en el Circuito de Madrid de Profesionales Dobles Montealvar, un torneo disputado en el Montealvar Golf Club.

Pascual ha formado pareja con su compañero del Club de Golf Soria, Daniel Berná, con el que ha firmado una buena sexta plaza gracias a un recorrido de 66 golpes, 6 bajo par, sin ningún bogey en los 18 hoyos.

Tras varios estrenos pospuestos debido a distintas circunstancias –con un aplazamiento por la climatología y un posterior cambio de sede que le impidieron jugar­–, Pascual pudo disputar por fin su primer torneo como profesional, una experiencia tras la cual acabó “contento y sobre todo agradecido con Dani por haber jugado conmigo y por todo lo que hace todos los días por mí”, explicaba.

Sobre el desarrollo del torneo, Pascual ha explicado que “no fallamos mucho, aunque tampoco tuvimos grandes aciertos” en un campo no excesivamente exigente y en el que “tuvimos bastante paciencia, porque al principio los putts no entraban, pero pegamos tres o cuatro golpes bastantes buenos de tee a green y al final conseguimos hacer 6 birdies”, si bien ha admitido que “se nos quedaron muchos por hacer porque no estuvimos muy finos con el putt”. En cualquier caso, Raúl Pascual se mostraba satisfecho con la sexta plaza, aunque “nos sabe a poco, porque creemos que podíamos haberlo hecho un poquito mejor, pero para ser mi primer torneo, me voy contento”.

Daniel Berná coincidía en su valoración, en la que ha destacado el acierto en la elección de la estrategia, con Raúl “saliendo primero, porque le pega bastante fuerte desde el tee y podía forzar un poco la máquina” con la tranquilidad de poder contar con él en la recámara.

“La verdad es que jugamos muy bien los dos desde el tee, la estrategia fue muy buena. No sufrimos apenas para hacer pares. Jugamos muy bien y la pena es no haber metido algún putt más”, ha admitido Daniel Berná.

El próximo compromiso para Berná será el Memorial Giorgio Bordoni, prueba del Alps Tour que se celebrará en el La Pinetina Golf Club de Como (Italia) del 7 al 9 de mayo.

Para Raúl Pascual, la siguiente cita será el Circuito de Madrid de Profesionales Las Rejas, programado para el 12 de mayo en el Forus Golf Las Rejas de Majadahonda, en el que será su estreno en solitario como profesional.

En este torneo también podría participar Daniel Berná.

Pueden consultar los resultados del torneo en: https://www.nextcaddy.com/tour/61593