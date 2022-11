Las cadetes del CSB buscan victoria en Burgos

Jueves, 24 Noviembre 2022 12:30

El CSB Caja Rural de Soria se asentará en la segunda plaza de la clasificación del Campeonato Autonómico Cadete Femenino de Segunda División si logra el domingo la victoria en la cancha del San Pablo Burgos Azul.

Este encuentro, previsto para las 18:00 horas, será el último de los que disputen este fin de semana un total de ocho equipos de las secciones inferiores del Club Soria Baloncesto.

La escuadra cadete femenina, dirigida por Alberto González, ha ganado tres partidos y sólo ha sido superada, en dos ocasiones, por el CDU Valladolid 2007, el líder intratable de la tabla clasificatoria.

Es tal la superioridad de las vallisoletanas que promedian 107 puntos a favor por encuentro.

El San Pablo Burgos Azul sólo ha conseguido hasta ahora un triunfo en la presente temporada.

Este duelo se iniciará justo después de que en la misma cancha se midan el San Pablo Burgos G&M Prevención y el CSB Infantil Femenino A.

Al conjunto dirigido por Marta Giaquinta se le presenta una oportunidad de oro para sumar su segundo triunfo de la campaña. Descansarán este fin de semana el CSB Júnior Masculino Campofrío A, el CSB Júnior Femenino Martínez y Tríbez y el CSB Infantil Femenino Hospital Latorre B y será el sábado cuando entren en liza los otros seis combinados de la cantera del Club Soria Baloncesto que vienen participando desde comienzos del pasado mes de octubre en los diferentes Campeonatos Autonómicos de Segunda División.

A las 16:00 horas, el CSB Infantil Masculino A se medirá en el Polideportivo San Andrés al SPB Prevennova de Burgos, actual segundo clasificado.

El equipo de Rubén Martínez y Javier Frades ha logrado dos victorias en la actual campaña. Dos horas más tarde se disputará el quinto derbi de la temporada entre dos de los equipos cadetes del Club Soria Baloncesto.

El CSB Caja Rural de Soria A de Rubén Sanz, tercer clasificado con cuatro triunfos y un tropiezo, se mide a un CSB Caja Rural de Soria C que todavía no ha estrenado su casillero de victorias. El conjunto de Sergio Mayor estuvo muy cerca de superar al Basket Pisones en la última jornada.

A los otros tres equipos les corresponde viajar, también el sábado, a Aranda de Duero (Burgos).

El CSB Infantil Masculino B de Gonzalo de Domingo y José Javier Carnicero se medirá, a las 16:00 horas, al Juventud Pradorey, que es el líder en solitario de la tabla clasificatoria.

Dos horas después, se enfrentarán dos equipos cadetes que están empatados en la clasificación con una victoria y cuatro derrotas: el Juventud Arquiplus y el CSB Caja Rural de Soria B de Julio Pérez. Y a las 20:00 horas se disputará el duelo júnior entre el CSB Campofrío B y el Juventud Aranda.

El conjunto de Jesús Soto sólo ha perdido uno de los cinco partidos que ha jugado y encabeza la clasificación. Los arandinos todavía no han estrenado su casillero de victorias.