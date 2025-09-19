Inscripciones abiertas para la XXXII edición del Trofeo San Saturio
El Club de Golf Soria ha abierto las inscripciones para la XXXII edición del Trofeo San Saturio, que se disputará en sus instalaciones el domingo 5 de octubre.
El volantista Hugo Sanz, convocado para Campeonato de Europa sub-17
El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con salida a tiro a las 10.00 horas.
La organización ha establecido una categoría única en damas y dos en caballeros: la 1ª, hasta hándicap 15,0, y la 2ª, a partir de hándicap 15,1.
En cuanto a los trofeos, habrá premios para el primer y segundo clasificados Hándicap de cada una de las tres categorías, así como para los campeones Scratch.
Las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes 3 de octubre a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en la página web www.golfsoria.com.
El precio para los socios/as del Club de Golf Soria es de 25 euros, mientras que para los socios/as con correspondencias es de 40 euros y para los no socios es de 55 euros.
La inscripción incluye un regalo de bienvenida, un picnic y la participación en el sorteo de regalos.
Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/san-saturio/