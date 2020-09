El Laguna Negra de hockey conoce el calendario

Jueves, 24 Septiembre 2020 07:24

El Laguna Negra de hockey sobre patines conocerá estar tarde el calendario de su nueva temporada.

Terminado el plazo de inscripción a la OK Liga Bronce Norte el pasado lunes, el Comité Organizador de la competición ha repartido en tres grupos a los 15 equipos inscritos.

Debido a la situación actual el Comité durante su última reunión decidió retrasar el inicio de la competición del 17 al 24 de Octubre y dividir la competición en 3 grupos siendo el grupo A el formado por los cinco primeros clasificados de la temporada pasada. Los tres primeros clasificados de este grupo disputaran la Liga de Ascenso a OK Liga Plata con otros cinco equipos que saldrán de los grupos gallego y asturiano.

El resto de equipos se dividirá en dos grupos dependiendo de la clasificación de la temporada pasada.

De esta forma el Comité busca tener fechas disponibles por si se produjese algún aplazamiento o se viese obligado a volver a retrasar el comienzo de la competición.

El sorteo del calendario se producirá hoy jueves 24 a las 19:00 horas en la Sede de la Federación Vasca de Patinaje en Bilbao.

La composición de los Grupos es la siguiente:

Grupo A Grupo B Grupo C

En el grupo A: Iruña H.P. (Pamplona), C.D. Urbaneta (Loiu), R.C. Josaleta (Getxo), C.D.P. Gurutzeta (Barakaldo) y C.P. Burgos.

En el grupo B: D. Oberena (Pamplona), Loyola Indautxu (Bilbao), Translop Alcañiz (Alcañiz), Laguna Negra H.C. (Soria), S.D. Lagunak (Barañain)

En el grupo C: C.D. Mundaiz (San Sebastián), Santutxu H.T. (Bilbao), C.D. Aurrera (Vitoria), R.S. Tenis (Santander) y C.D. Urdaneta B (Loiu)

Tras la primera fase se repartirán los equipos en dos grupos para determinar la clasificación final en una segunda fase.

El primer grupo estará formado por los dos últimos clasificados del Grupo A y los dos primeros clasificados de los Grupos B y C y lucharan por la parte alta de la clasificación, mientras que la parte baja se determinara en un segundo grupo formado por los equipos restantes de los Grupos B y C.

Esta segunda fase se disputará a modo liga a doble vuelta.

La 1ª Fase dará comienzo el 24 de octubre y finalizará el 30 de enero, mientras que la 2ª Fase comenzará el 6 de febrero y finalizará el 17 de abril