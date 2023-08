Dos equipos de la región en Vuelta a Ribera del Duero

Miércoles, 23 Agosto 2023 14:18

La Vuelta Ciclista Internacional Júnior a la Ribera del Duero, que comienza este viernes entre los yacimientos arqueológicos de Tiermes (Soria) y Clunia (Burgos), recupera el protagonismo de las escuadras de la Comunidad gracias a dos representantes.

En el caso del Recambios Callejo que dirige Héctor García, si el curso pasado firmó una actuación soberbia con la victoria en el maillot regional de Álvar Martín y el protagonismo del combativo Jorge García junto al resto de componentes, este año llega con la conjura de superarse.

No obstante, pese a la baja por una caída de Alfredo Calzada, los arandinos llegan espoleados por el hito alcanzado a finales de julio en su primera prueba fuera del territorio nacional, el GP Do Minho de Portugal en el que ganaron una etapa, el triunfo de equipos y el tercer puesto en la general de Juan Hermosa.

García contará en la salida con Carlos Simón, Juan Hermosa, Marco Sánchez, Daniel Uña, Fernando Sanchidrián y Daniel López, mientras que otra parte del equipo estará compitiendo en tierras gallegas, a pesar de la modestia presupuestaria del CC Arandino.

En cuanto al plantel, Simón es un corredor arandino en el que el director tiene mucha confianza y que considera que está empezando a demostrar lo que tiene dentro. El bejarano Juan Hermosa, tercero en la citada prueba portuguesa, “llega en un buen estado de forma. Las victorias que ha logrado demuestran que tiene calidad”, señala su director.

El benaventano Daniel Uña “tiene mucha clase y se lo tiene que creer”, ha destacado su preparador, aunque este curso ya ha realizado buenas actuaciones, por lo que García espera de él una versión combativa y ambiciosa.

El abulense Fernando Sanchidrián ha ido mejorando notablemente desde el mes de junio, por lo que contribuirá sin duda a reforzar al colectivo del equipo. Los más jóvenes del equipo en esta ocasión serán el segoviano Marcos Sánchez, un escudero perfecto y peleón; junto al salmantino Daniel López, un hombre que “ha trabajado mucho en los últimos meses”, tremendamente generoso en el esfuerzo, que llega en un buen estado de forma y tendrá un importante aprendizaje en este tipo de rondas.

Por su parte, los ciclistas se muestran ambiciosos e ilusionados tanto a nivel individual como colectivo sin olvidarse de la crono, especialmente Carlos, el arandino, que quiere “darlo todo” ante su afición.

Sanchidrián cree que “podemos hacer grandes cosas como en Portugal o en Valladolid”, mientras que Sánchez considera que el trazado le va “muy bien”. López ve a su equipo “como un bloque muy fuerte” y espera “meterse en fugas y pensar en grande”. Por su parte, Hermosa cree que el equipo no debe conformarse con pelear por el maillot de Castilla y León y mirar a objetivos más elevados. Por último, Uña quiere dar “guerra” y no oculta que tiene ilusión en dejarse ver en Valdevacas. También buscará protagonismo el arandino del Eolo Cometa Alvar Martín, como ya expusiera en la presentación de la prueba en la que defenderá el maillot de mejor castellano y leonés.

En cuanto a la Vuelta, García cree que hay cambios importantes en el trazado con respecto a otras ediciones que podrían hacerla “más abierta”. Cierto es que el Acrog se presenta como un equipo a batir en la contrarreloj, aunque el hecho de que no se permita material específico igualará fuerzas. Sin olvidar una primera etapa que Héctor García tiene marcada en rojo porque “tiene algún paso complicado que puede generar cortes, con tensiones en el pelotón y al haber mucho terreno descendente van a haber muchos nervios” sin olvidar la posibilidad de que aparezca el viento. En cuanto al segundo sector del sábado, el director arandino destaca que también se puede perder la vuelta “por un despiste” ya que al ser tan corta “no hay margen de maniobra”. Mientras que el domingo, dependerá mucho del cansancio acumulado en la jornada del sábado, muy exigente por el factor del doble sector, con puertos más largos que en otras últimas etapas.

Los abulenses, debutan en la Vuelta

Llevaba tiempo llamando a la puerta de la Vuelta Ciclista a la Ribera el Diego Díez Stream Bike del primer ganador de la ronda, el abulense Adrián González.

Su plantel será debutante aunque el director no podrá aportar su experiencia in situ a los suyos, lo hará desde la distancia y en la preparación, por un compromiso en Canadá. “Por desgracia no voy a poder estar, pero llevo todo el año pensando en la Vuelta porque quiero que nuestros deportistas tengan esta experiencia. Creo que es una de las vueltas más bonitas y que más trabajo llevan detrás, te hacen sentir un profesional, es ilusionante”, ha explicado.

En su equipo estarán dos integrantes del Tot Net catalán como son Jaume Figuls y Sergi Montserrate, junto a otros cuatro deportistas que llevan trabajando más tiempo con él. Es el caso del chipriota Lampros Athanasiou, que lleva todo el verano en España, que “viene con muchas ganas y muchas cosas aprendidas de Chipre.

Tiene ganas de seguir formándose, sube muy bien, pero le pueden un poco los nervios”, detalla González. Otro hombre que sube muy bien es el abulense Enzo Fernández, que ha preparado esta Vuelta con muchas ganas aunque no tenga por delante grandes puertos de montaña.

Sergio Blanco, corredor de Arévalo, no ha podido preparar la primera parte de la temporada, si bien lleva todo el verano sobre la bicicleta, por lo que buscará dejarse ver en el pelotón.

Por último, esta el salmantino Daniel Rozas, con varios percances esta temporada que le han impedido tener continuidad, pero que tiene capacidad para coger rápidamente un estado de forma competitivo.

En cuanto al objetivo del equipo, González ha asumido que “somos un equipo humilde” que ahora es internacional de la UCI por lo que “tiene más nivel que cuando yo la gané, pero vamos a pelar por estar ahí y tener presencia en carrera, tener visibilidad en escapadas y es bonito e interesante pelear por el maillot de castellano y leonés, al igual que la montaña o los sprint, pero por el nivel que hay es muy complicado”, ha valorado.

Por último, el primer ganador de la ronda reconoce que le gusta mucho el trazado de la misma. “Empiezas en un lado, acabas en otro.

Tiene mucho montaje. Diseñando puntos para reivindicar la Ribera del Duero, como digo, parece que estás en una carrera de profesionales. Si bien a mí siempre me ha gustado la última etapa por el recorrido duro que tiene”, ha finalizado.