Buen partido en Pamplona de Laguna Negra HC

Jueves, 26 Noviembre 2020 07:15

El Laguna Negra HC ha disputado este fin de semana su segundo encuentro de esta temporada tras el aplazamiento de la semana pasada del partido frente al Translop Alcañiz, equipo que finalmente se ha retirado de la competición según el comunicado enviado por el Comité de Competición de la OK Liga Bronce Norte este lunes.

El equipo del Bajo Aragón a fecha de hoy aún no había podido comenzar los entrenamientos debido a las restricciones existentes en la comunidad.

Esta retirada deja al grupo de los sorianos solo con cuatro equipos: CD Oberena, Loyola Indautxu y SD Lagunak.

Los sorianos han visitado el último fin de semana el feudo del CD Oberena, equipos que a priori parte junto a Loyola Indautxu como favoritos y que venía de empatar a 3 en casa del SD Lagunak encuentro que perdía por 3-0.

Los sorianos llegaban a Pamplona tras tres semanas de parón con la mente puesta en el partido frente al Loyola, y es que los sorianos presentaron las dos caras de la moneda, en la

primera parte comandaron el partido adelantándose por dos veces en el marcador y llegando al descanso con un 3-3 pero en la segunda parte el bajón físico, sumado a la desconcentración en defensa hicieron que Loyola jugase cómodo y aprovechase las facilidades que le dieron los sorianos para poner un 12-3 final.

Ambos equipos presentaron una defensa individual, los sorianos al igual que en Loyola jugaron todo el encuentro con mascarilla por lo que tenían en previsión en la segunda parte cambiar a una defensa más zonal en caso de que el físico no aguantase.

Durante la primera parte los locales fueron los que gozaron de mayor posesión y ocasiones anulando los ataques de los sorianos. A 10 minutos para el descanso en pase interior es rematado de primeras y tras dar en el guante del portero termina dentro de la red visitante. 8 minutos después llega el 2-0 tras dar un disparo en el stick de un defensa y

desviar la bola.

Los sorianos recortarían distancias de la mano de Miky en jugada personal a 20 segundos para el descanso, y es que tras el primer gol los sorianos comenzaron a buscar más

la portería rival generando varias ocasiones de gol.

Tras el descanso los sorianos se notaban frescos y no acusaban el desgaste de llevar mascarilla, y es que los sorianos llevan desde septiembre entrenando con mascarilla, por lo

que continuaron con la defensa individual.

La segunda parte estuvo más igualada, Oberena dio un paso atrás físicamente mientras que los sorianos se notaban más cómodos en la pista y generaban peligro. Pero a los

4 minutos del reinicio un defensa resbala y no llega a tapar la entrada del jugador navarro que solo ante el portero define y pone el 3-1 en el marcador.

Los sorianos buscan el gol, pero sin éxito, mediada la segunda parte Miky ve como el colegiado le anula un gol al entender que se la lleva con la mano antes de rematar, y Boti desaprovecha un Libre Directo por cartulina Azul al ser zancadilleado por un defensa.

Al final los sorianos estaban más metidos en el partido que los locales y de haber reducido distancia en las ocasiones claras podrían haber puesto en apuros a un Oberena que

denoto al final de la segunda parte un claro bajón físico.

Esta semana los sorianos jugaran su primer partido en casa frente al SD Lagunak en el partido aplazado correspondiente a la primera jornada de liga.

Ambos equipos estuvieron muy igualados la temporada pasada y se han visto reforzados este año por lo que se espera un gran encuentro.