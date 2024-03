La plantilla del Numancia pide perdón a afición por goleada encajada

Domingo, 24 Marzo 2024 16:45

El entrenador del Numancia, Javi Moreno, pidió disculpas a la afición por la goleada encajada en su visita al campo del Sanse madrileño, nada más terminar el partido, y este domingo lo ha hecho la plantilla, por mediación del jugador Oscar de Frutos.

“Solo podemos daros las gracias y pediros perdón a todos los numantinos, no os merecéis esto. Estamos muy dolidos por lo que sucedió ayer, desde ya pensando en los seis partidos que quedan para devolver al Numancia a donde se merece estar. ¡Aúpa Numancia”, ha dejado escrito De Frutos en las redes sociales.

Javi Moreno ya pidió disculpas en la rueda de prensa posterior al partido. Tras felicitar al rival por el partido que había hecho, pidió disculpas a la afición por el rendimiento de su equipo que, a su juicio, no había estado bien defensivamente, sobre todo en duelos, “donde no hemos sido ganadores”.

La afición rojilla ha manifestado su malestar por lo vivido en el campo del Sanse y han criticado el planteamiento.

“Si empatas el partido, no puedes irte al ataque a lo loco. Mal Javi Moreno hoy”, ha señalado un aficionado.

Otros han responsabilizado del resultado a los jugadores.

“Muchos jugadores no son conscientes de la camiseta que defienden”, ha dejado escrito un aficionado. “Si hay jugadores que no pueden con la presión de jugar partidos como el de ayer, que no jueguen”, ha apuntado otro.

"Soy el máximo responsable de lo que ha pasado hoy, los jugadores han intentado hacer todo lo que han podido y de ahí el resultado. Quedan 18 puntos, quedan 6 jornadas y pueden pasar muchas cosas. El sábado hay que hacer todo por ganar y volver a ponernos líderes”, ha emplazado Javi Moreno.

Calendario

El Numancia se medirá el próximo sábado (17:00 horas) en Los Pajaritos al Adarve madrileño. Será la primera de las seis finales que le quedan por delante para conseguir la plaza de ascenso directo a Primera RFEF, a expensas de un pinchazo del Sanse, que visitará esta jornada al Navalcarnero, y la Segoviana, que recibirá al Cacereño.

El Numancia tiene otros dos partidos en Los Pajaritos (San Fernando y Talavera) y tres a domicilio (Guadalajara, Ursaria y Cacereño) para completar la competición y el margen de error está reducido al mínimo.

El Sanse, después de visitar al Navalcarnero, recibirá en su casa al Villanovense, viajará al campo del Getafe B; recibirá al Mensajero y al Badajoz y cerrará la competición en el campo del Adarve.

La Segoviana, el tercer equipo en liza por la plaza directa, recibirá al Careceño, Badajoz, Llerenense e Illescas y jugará a domicilio en Montejo y Atlético Paso.